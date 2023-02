Ozzy Osbourne zrušil turné a fanoušky děsí vzhledem: Pódií se ale vzdát nechce

Zdroj: Profimedia

Ozzy Osbourne před pár dny oznámil definitivní zrušení dlouho očekávaného evropského turné. Stárnoucí rocker měl dorazit i do České republiky, zdravotní komplikace ale zpěvákovi bohužel nedovolí vystupovat. Fanoušky navíc děsí nejnovější fotky Ozzyho, který bez podpory hole nebo asistentky neujde ani krok a působí velice vyčerpaným dojmem.

Dlouho očekávané evropské turné Ozzyho Osbourna s hosty Judas Priest bylo původně plánované už na rok 2019 a následně třikrát odložené. Fanoušci ale do poslední chvíle neztráceli naději a věřili, že se světově proslulý rocker brzy uzdraví a bude schopen se vrátit na pódia.

Před pár dny ale bylo turné oficiálně zrušeno. V úterý 31. ledna vydal Ozzy v pozdních hodinách následující prohlášení: "Toto je pravděpodobně jedna z nejtěžších věcí, o které jsem se kdy musel podělit se svými věrnými fanoušky. Jak možná všichni víte, před čtyřmi lety jsem měl velkou nehodu, při které jsem si zranil páteř. Mým jediným cílem poté bylo dostat se zpět na pódium. Můj hlas je v pořádku. Nicméně po třech operacích, léčbě kmenovými buňkami a nekonečných terapiích je moje tělo stále fyzicky slabé," napsal Osbourne na sociální síti.

Hudebník je z celé situace zdrcený a v druhé části svého textu poděkoval všem příznivcům, kteří s koupenými lístky trpělivě vyčkávali téměř čtyři roky.

Nejsem fyzicky schopen uskutečnit turné

"Jsem v hluboké pokoře, jak jste všichni po celou tu dobu trpělivě schovávali vstupenky, ale s čistým svědomím jsem nyní dospěl k poznání, že nejsem fyzicky schopen uskutečnit své nadcházející evropské/britské turné. Věřte mi, když říkám, že pomyšlení na zklamání mých fanoušků mě opravdu štve a mrzí víc, než si dokážete představit," píše Ozzy Osbourne.

"Nikdy by mě nenapadlo, že moje turné skončí tímto způsobem. Můj tým momentálně přichází s nápady, kde budu moci vystupovat, aniž bych musel cestovat z města do města a ze země do země," dodal Ozzy posluchačům alespoň nějakou naději do budoucna.

"Chci poděkovat své rodině……mé kapele…….mé partě……mým dlouholetým přátelům JUDAS PRIEST a samozřejmě mým fanouškům za jejich nekonečnou obětavost, loajalitu a podporu a za to, že mi umožnili žít život, o kterém se mi dříve jen zdálo. Miluji vás všechny," uzavřel bojovník. Na nejnovější fotky Ozzyho Osbourna se můžete podívat v naší galerii.

Fanoušci slavného požírače netopýrů v Čechách nakonec neuvidí