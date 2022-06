Ozzy Osbourne soupeří s těžkou nemocí, následující dny rozhodnou o jeho životě

Zdroj: Profimedia

Slavný rocker Ozzy Osbourne se pere s Parkinsonovou chorobou, mimo to ho trápí problémy s krční páteří. V pondělí podstoupil už několikátou operaci, která mu měla od věčných bolestí ulevit. Hlavní tvář heavymetalové skupiny Black Sabbath má zdravotní potíže už od roku 2003.

Problémy s páteří

Rocker se na veřejnosti objevil naposledy v květnu. Fotografové ho zachytili při chůzi o hůlce. Problémy s chozením začaly už velmi dávno, v roce 2003 spadl špatně z kola a poranil se natolik, že mu museli lékaři umístit kovové tyče do páteře. Ty se mu po pádu v koupelně uvolnily a způsobily velké bolesti. „Padl jsem rovnou na hubu a pomyslel si: Tak, a je to tady. Je po mně! Nemohl jsem se hýbat a věděl, že mám v háji krk,“ popisoval nehodu v koupelně slavný rocker.

Milovaná manželka

Zákrok podstoupil zpěvák v Los Angeles, přiletěla tam za ním z Londýna jeho žena Sharon, ta před zákrokem upozorňovala na to, že operace je natolik závažná, že rozhodne o jeho budoucím životě. Pár patří k nejstabilnějším dvojicím showbyznysu, nedávno oslavili čtyřicet let výročí od svatby. Ozzy tento fakt okomentoval po svém. „Divím se, že to se mnou vydržela, protože jsem za ta léta nebyl úplně dokonalý gentleman," prozradil v rozhovoru pro Loudersound.

Krátce po operaci, která proběhla tento týden informovala jeho milovaná žena na svých sítích o jeho zdravotním stavu. „Naše rodina by chtěla vyjádřit tolik vděčnosti za ohromné ​​množství lásky a podpory před Ozzyho operací! Ozzymu se daří dobře a je na cestě k uzdravení! Vaše láska pro něj znamená celý svět."

Odkládané turné

Ozzy i přes všechny zdravotní potíže doufá, že se nakonec uskuteční turné, které poprvé oznámil v roce 2017. Turné bylo několikrát odloženo kvůli jeho špatnému zdraví a také kvůli pandemii covidu. V listopadu oznámil, že britská a evropská data začnou v květnu 2023.