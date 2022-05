Patricie Pagáčová promluvila o manželovi: Z čeho se navzájem osočují?

Zdroj: Profimedia

Herečka Patricie Pagáčová má ve svém životě všechno, po čem kdy toužila. Už několik let si stabilně drží skvělou kariéru, má po svém boku milujícího manžela a k tomu všemu jí dělá radost i jejich roční dcera Bibiana. Přesto u ní doma čas od času dochází k vypjatějším situacím. Herečka se smíchem prozradila, z čeho se s manželem čas od času obviňují.

Patricie Solaříková si svou roli matky báječně užívá a její dcera Bibiana, kterou má herečka se svým manželem Tiborem Pagáčem, je jejím životním štěstím. Přesto ale herečka v novém rozhovoru v talkshow Limuzína s Mírou Hejdou na stanici ÓČKO STAR prozradila, že by práci maminky na plný úvazek asi jen těžko zvládala.

Práce je pro ni odpočinkem

Pro Patricii Solaříkovou je její práce nejen zdrojem obživy, ale také relaxem, ke kterému si ráda odběhne i od mateřských povinností, aby mohla načerpat další síly. „Jakožto pro maminku je pro mě práce a natáčení v tuto chvíli odpočinkem. Být doma s dítětem každý den od rána do večera je pro mě osobně trochu náročné. Je proto příjemné si sem tam odskočit, bavit se s dospělými lidmi, skládat pro změnu také celé věty a nepoužívat jen citoslovce,” nechala se s úsměvem slyšet herečka v pořadu a dodala, že je nesmírně šťastná za to, jakého má manžela a rodinu, neboť právě oni jí umožňují, aby si mohla čas od času odskočit do práce a mohla na chvíli vystřídat povinnosti maminky za herectví.

S manželem se obviňují

Přestože je manželství Patricie Pagáčové stále idylické a s manželem se velmi milují, herečka přiznává, že se kvůli dceři občas dostávají do ne úplně milých momentů. „I když je pravda, že dcera právě teď začíná chodit a tak kolem ní vznikají různé vypjaté situace. Občas se pak člověk neubrání tomu, aby nezačal obviňovat toho druhého, jestli dával na dceru dostatečný pozor a tak,” svěřila se herečka se smíchem, k čemu čas od času dochází za zavřenými dveřmi.

Sama se ale považuje za klidnou matku, která zkrátka počítá s tím, že děti čas od času padají a ne vždy tomu jde zabránit. „Beru to tak, že i ty šrámy jsou v životě maličko potřeba,” vysvětlila svůj postoj krásná herečka.