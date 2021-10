Pagáčová ze SuperStar se odhalila v plavkách, pár měsíců po porodu vypadá skvěle

Zdroj: Profimedia

Patricie Pagáčová už zase vzbudila obrovské pozdvižení na sociálních sítích. Oblíbená herečka a porotkyně pěvecké soutěže SuperStar totiž sdílela fotku od moře, na které je v plavkách. Pouhé čtyři měsíce po porodu dcery Bibi Pagáčová vypadá opravdu úchvatně a může se pyšnit dokonale štíhlou postavou a plochým bříškem.

Málokdo by tipoval, že herečka rodila teprve v květnu. Je proto až neuvěřitelné, že se jí tak rychlo podařilo shodit poporodní kila a je znovu ve skvělé kondici. "Postava top, takhle brzo po porodu," vysekla Pagáčové poklonu jedna ze sledujících.

Jak to děláte, že jste tak fit?

"Jak to děláte, že jste tak fit? Já mám problém sama se sebou, 4 měsíce po porodu a nejvyšší váha v životě a psychika na nule," svěřila se herečce jedna z žen upřímně. A protože Patricie Pagáčová je známá tím, že se svými fanoušky ráda komunikuje, hned odpověděla.

"To bude tou psychikou, je to pak začarovanej kruh… Zkuste se zaměřit na sebe, dělat, co máte ráda, užívat si jídlo, věnovat se pohybu. Dělat věci, co Vám budou dělat dobře na duši. Ono se to pak promítne. Držím palce, aby bylo líp,“ doporučila herečka.

Tím ale konverzace mezi mladými maminkami zdaleka nekončila. Další obdivovatelku totiž zajímalo, jak se Patricie dokáže věnovat sama sobě, když má malé miminko. "Ale kam dát to dítě, abych mohla dělat všechny ty věci?" zeptala se celkem logicky.

Nezapomíná na odpočinek

"Já je dělám, když spí nebo s ní. Nebo když je s tatínkem nebo s babičkou," prozradila svůj tajný trik Pagáčová. Je vidět, že herečka si umí poradit v každé situaci. Svojí dceři se určitě pečlivě věnuje a zároveň si dokáže najít čas na pořádný relax a odpočinek.

Není divu, že příspěvek Pagáčové sklidil u fanoušků tak velký ohlas. Většina z nich obdivuje hlavně to, jak herečka dokáže skloubit péči o malé dítě s dalšími povinnostmi.

„Prostě úžasná, Vaše příspěvky mě vždy pobaví a jsou takový ze života. Ze života obyčejný, normální a mladý maminky, co si užívá mateřství," pochválila Patricii další sledující. Těch má herečka opravdu hodně, nedávno se pochlubila, že její příspěvky odebírá už 550 tisíc lidí.

Ani se nechce věřit, že Patricie je jenom čtyři měsíce po porodu.