Jako Heidi Klum: Patricie Pagáčová uchvacuje svými proměnami v SuperStar

Zdroj: Profimedia

Herečka Patricie Pagáčová v roli porotkyně SuperStar jen září. Před každým vysíláním si ji vezme do parády tým stylistů a vizážistů a udělají z ní hvězdu světového formátu. Fanoušci herečky pak zůstávají v naprostém úžasu a po její prozatím poslední proměně Pagáčovou dokonce přirovnávali k celosvětově úspěšné modelce Heidi Klum.

Krásná herečka Patricie Pagáčová je mezi lidmi nesmírně oblíbená, a tak se nelze divit, že ji produkce pěvecké show SuperStar oslovila, aby si zopakovala svou roli porotkyně i v letošní řadě soutěže. Pro její fanoušky je to zároveň momentálně jediný televizní pořad, ve kterém svou oblíbenkyni mohou spatřit. I když v porotě sedí vedle hvězd, jako jsou Leoš Mareš či Paľo Habera, jsou to právě Pagáčová a Bagárová, kdo si získává největší pozornost diváků. Zvláště pak proměny první zmíněné nedají mnohým zajisté spát.

Úplná Heidi Klum

Patricie je velmi aktivní na sociálních sítích, kam čas od času zveřejní fotografii toho, jaký outfit pro ni stylisté SuperStar vybrali tentokrát. Během vysílání třetího přímého přenosu pěvecké soutěže pak mnohým spadla brada. „Co se mnou vždycky provedenou, je neskutečný,” napsala herečka k fotografii, na které má na sobě blyštivé šaty s velkým výstřihem a na hlavě blonďatou paruku.

„Já jsem si myslela, že vidím Heidi Klum,” napsala vyjeveně jedna z fanynek Patricie Pagáčová do komentáře pod fotkou a s tímto tvrzením souhlasila i další řádka uživatelů Instagramu. „Ty šaty jsou moc krásné a vy jste v nich kouzelná,” přidala se další z obdivovatelek herečky.

Ne u všech sklízí ovace

Pochopitelně se najde i část těch, kterým se výrazné líčení a nejrůznější paruky zkrátka nelíbí, a tak se neváhají ozvat. „Tohle vám vůbec nesluší. Tady mi přijdete jako nějaká bitch (mrcha, pozn. red.) přitom jste krásná, sympatická mamina. Správná holka, ale tohle bych si do televize neoblékla. Nesedí vám to. Ale je to vaše tělo, vaše oblečení,” napsala jedna z žen, které se Patricie evidentně moc nezavděčila. Naštěstí pro herečku je však drtivá většina reakcí příznivá a z negativních komentářů si nic nedělá. Zkrátka sto lidí, sto chutí.