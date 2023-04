Tommy Lee Pamelu Anderson týral: Brutální napadení s malým synem v náručí

Zdroj: Profimedia

Pamela Anderson šokovala ve svých vydaných pamětech, kde popisuje jak v dětství čelila sexuálnímu násilí a v pouhých dvanácti letech byla znásilněna. Modelka a herečka hrůzné vzpomínky zveřejnila ve svém autobiografickém díle, které vypustila do světa.

Pamela Anderson je celosvětově známou celebritou, v dětství ale neměla na růžích ustláno. Narodila se v malém městečku Ladysmith na západě Kanady a rodiče neměli zrovna harmonický vztah. Její otec byl alkoholik se sklony k násilí, které si vybíjel na její matce.

Sama Pamela se prý několikrát stala terčem násilí. Poprvé mezi šesti a deseti lety, to ji zneužívala chůva. "V té době jsem nic z toho nechápala. Vyhrožovala mi a říkala, abych to nikomu neříkala. Jinak se něco stane. Naši si mysleli, že je skvělá, protože mi nosila dárky. Tři nebo čtyři roky mě ale zneužívala. Vždy mi říkala, že to nesmím říct rodičům. Chtěla jsem před ní chránit bratra. Chtěla jsem ji zabít. Zkoušela jsem jí probodnout srdce lízátkem. Přála jsem jí smrt a ona se druhý den zabila v autě," šokuje Anderson ve své knize.

O panenství přišla budoucí blonďatá sexbomba, když jí bylo pouhých dvanáct let a znásilnil ji pětadvacetiletý známý. To ale nebyla jediná hrůzná zkušenost pro hvězdu devadesátých let. O dva roky později ji sexuálně napadl její přítel s bandou kamarádů. "Šla jsem s ní do domu jejího přítele. Zatímco šli oni spolu nahoru, jeho starší bratr se rozhodl, že mě naučí vrhcáby. To nakonec vedlo k masáži zad a nakonec i ke znásilnění, což byl můj první heterosexuální zážitek. Bylo mu 25 let," popisuje Pamela děsivé chvíle.

Čtrnáctkrát titulka Playboye

Všechny hrůzné zkušenosti si Pamela Anderson dlouho nechávala pro sebe. "Nikomu jsem o tom neřekla. Prostě jsem to vyblokovala. Jak jsem dospívala, uvědomila jsem si, že většina mých kluků byla špatná a postupně se to zhoršovalo," přiznala hvězda Pobřežní hlídky.

Ani v dospělosti se ovšem ze svých chyb a těžké minulosti nepoučila a nacházela si partnery, kteří měli sklony k násilnostem. Například bubeník skupiny Mötley Crüe Tommy Lee ji napadl, když v rukou držela jejich sedmitýdenního syna Dylana, za což skončil na šest měsíců ve vězení.

Přesto toto období i vztah s rockerem hvězda Pobřežní hlídky ve svých pamětech popisuje jak ty šťastnější okamžiky svého života. Pamela například zmínila jak ji ve 22 letech na sportovním stadionu zcela náhodně objevili pro reklamu a později modeling pro Playboy, kde na titulní stránce zářila celkem čtrnáctkrát, což už se nikomu jinému nepovedlo.

Herečka se v rozsáhlé autobiografii vrací do temné minulosti