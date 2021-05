Pohrdavá Pamela Anderson: Herečce, která ji ztvární v novém seriálu, se vysmála

Někdejší televizní hvězda a idol všech mužů Pamela Anderson zuří. Vzniká totiž seriál, který bude vyprávět příběh jejího bouřlivého manželství s hudebníkem Tommym Lee. Prsatá blondýnka z projektu rozhodně není nadšená. Opovrhovala i herci, které tvůrci vybrali pro ztvárnění hlavních postav.

Plakáty mladé Pamely Anderson v červených plavkách ze seriálu Pobřežní hlídka v devadesátých letech zdobily pokoje mnoha dospívajících mladíků. A právě v takových plavkách se nyní objevila i herečka Lily James na pláži Malibu. Stalo se tak v rámci připravovaného seriálu Pam & Tommy, v němž Lily ztvární právě Pamelu. Ta sama z projektu ani z výběru herečky, která ji ztvární, rozhodně nadšená není.

Bouřlivé manželství

Seriál z produkce platformy Hulu bude sledovat bouřlivé manželství Pamely a jejího dnes už bývalého manžela Tommyho Lee. Dvojice se vzala v roce 1995, a to jen po 96 hodinách od seznámení. Jejich manželství bylo protkáno množstvím skandálů, mezi které patří i pověstná nahrávka jejich erotických hrátek.

Podle blízkých přátel Pamely herečce vadí právě to, že ona nahrávka bude v seriálu zmíněna. „Celá ta věc pro ni byla velmi traumatizující a šlo o jednu z jejích nejtěžších životních zkoušek,” řekl nejmenovaný zdroj pro magazín The Sun. To ale není jediné, co Pamele vadí. Nechápe rovněž výběr herečky, která ji ztvární. „Nikdy o herečka, která ji hraje, neslyšela a ani ji nezajímá. Lily James se jí vůbec nepodobá, ani zdaleka,” dodal ještě zdroj.

Tvůrci chtěli s Pamelou spolupracovat

Dávno předtím, než začalo natáčení seriálu Pam & Tommy, měli dle magazínu The Sun přijít tvůrci přímo za Pamelou a nabídnout ji spolupráci na projektu. „Kontaktovali ji, ale Pamela to ukamžitě odmítla. Ani ona, ani Tommy se na projektu nijak nepodílí,” řekl ještě zdroj, podle kterého spolu dnes již bývalí manželé dobře vychází a nemají spolu žádný problém. Jsou také rodiči dvou chlapců, kteří z jejich manželství vzešli.

„Ať už se Pamela jakkoliv obává toho, že bude tahle levná a ubohá show založena na fikci, myslí si, že jak rychle přijde, tak rychle odejde. A zajímat bude jen hrstku lidí,” dodal ještě blízký přítel Pamely, který si nepřál být jmenován.

Pamelu Andreson nejvíce proslavila Pobřežní hlídka:

Zdroj: Youtube