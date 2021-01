Pamela Anderson provokuje na Instagramu: Ozdobí zase obálku Playboye?

Sexy blondýnka, která svého času dokázala poblouznit hlavy milionům mužů, i po padesátce vypadá stále skvěle. Zároveň je ženou, která drží prvenství v počtu titulních stránek magazínu Playboy, na nichž se objevila. Plánuje snad velký návrat?

Její jméno zná celý svět a v devadesátých letech byla považována za sexuální symbol. Pamela Anderson je i s přibývajícím věkem stále sexy, což dokazuje na i na sociálních sítích, kde fanoušky zásobuje provokativními fotografiemi. Sama je také vegankou a veganský jídelníček dodržuje více jak třicet let. Rostlinná strava má podle ní blahodárné účinky hlavně na sexualitu!

Vegani jsou prý lepší milenci

V nedávné době se herečka a producentka objevila v talk show Good Morning Britain, kde tvrdila, že vegani jsou mnohem lepší v posteli. Vše začalo o víkendu, kdy na sociální síť Twitter napsala příspěvek s takovým tvrzením. Ten pochopitelně neunikl pozornosti moderátora talk show. „Cholesterol zužuje tepny. Tak jsem to slyšela. Jsem veganka a rozhodně si za svým výrokem stojím,” smála se herečka.

Znovu na obálce Playboye?

Pamela Anderson se objevila na celkem čtrnácti titulních stranách pánského magazínu Playboy, což je víckrát, než se podařilo kterékoliv jiné ženě v historii magazínu. V červnu loňského roku se nechala pro Fox News slyšet, zda by stála o to magazín ozdobit i po patnácté.

„Bože, nebylo by to směšné? Myslím, že ne. Ale to jsem řekla i kdysi a stejně jsem se na titulce několikrát znovu objevila,” řekla se smíchem Pamela. Naposledy se sexy blondýnka objevila na obálce populárního pánského magazínu v roce 2016 v lednovém vydání. To mělo být totiž podle Hugha Hefnera posledním číslem, které zobrazí plnou ženskou nahotu. Po smrti Hefnera se vedení ujal jeho syn Cooper. Ten se následně rozhodl navrátit nahotu do magazínu Playboy, neboť prý odstranění odhalených fotek považoval za chybu.

Provokuje na sociálních sítích

Přestože je v současnou chvíli nejasné, zda se Pamela Anderson vůbec někdy znovu objeví v magazínu Playboy, pánové rozhodně nemusí zoufat. Někdejší hvězda Pobřežní hlídky totiž pravidelně zásobuje fanoušky na Instagramu fotografiemi, na kterých je jen spoře oděná.

I ve svých třiapadesáti letech tak dokazuje, že rozhodně nepatří do starého železa a stále se umí pořádně odvázat. Nášivku největšího sex symbolu devadesátých let jí už zkrátka nikdy nikdo neodpáře.