Šestá svatba Pamely Anderson: Bývalá playmate prý počítá jen tři sňatky!

Pamela Anderson si opět navlékla svatební šaty, celkem už po šesté v řadě. Vyvoleným silikonové krásky se stal tentokrát kanadský kulturista Dan Hayhurst, který je zároveň jejím bodyguardem. Hvězda Baywatch ale prý počítá pouze polovinu svých sňatků za právoplatné.

Za posledních pětadvacet let se Pamela Anderson vdávala celkem šestkrát. Prvním manželem herečky byl Tomy Lee a jejich manželství trvalo tři roky, což byl pro Pamelu nejdelší vztah. Lee si za násilí páchané na své manželce dokonce musel odsedět šest měsíců ve vězení.

V roce 2006 si pak Anderson vzala muzikanta Kida Rocka, rozešli se ale několik týdnů po veselce.

Velikou lásku prožila vnadná blondýnka s Rickem Salomonem, kterého si vzala hned dvakrát! Poprvé se dvojice brala v roce 2007, podruhé v roce 2013, v obou případech se ale vztah rozpadl vždy pár měsíců po svatbě.

Sázka na staršího partnera v případě Pamely Anderson taky nedopadla zrovna nejlépe. Její poslední manželství s pětasedmdesátiletým filmovým producentem bylo anulováno dvanáct dní poté, co si řekli u oltáře své ano.

Některé svatby nepočítá

Playmate ale některé vztahy úplně vymazala. Jak sama tvrdí, vdaná byla jen třikrát. "Beru to tak, že jsem byla vdaná třikrát. Byla jsem manželkou Tommyho Leea, Boba Ritchieho (Kida Rocka) a Ricka Salomona. Vím, že je to hodně. Ale není to pětkrát. Počítám ta manželství, která nějaký čas vydržela. Vdala jsem se sice oficiálně víckrát, manželstvím se to však nazvat nedalo."

Zklamání v lásce a nevydařené vztahy ovšem Pamelu neodradili a opět se rozhodla provdat, tentokrát za svého bodyguarda Dana Hayhursta. Dvojice se vzala po roční známosti na Štědrý den. Jak dlouho jejich vztah vydrží, si nikdo netroufá odhadnout.

Podívejte se do naší galerie, jak šel čas s Pamelou Anderson a na přehlídku jejich manželů, která se téměř každým rokem rozrůstá.