Trápení před svatbou: Pančochová kvůli lásce k ženě řešila zásadní problém

Česká snowboardistka Šárka Pančochová prožívá nejšťastnější období svého života. V Americe si totiž vzala svou dlouholetou partnerku Kaileen Laree a na sociální síti zveřejnila dojemné fotografie. Pro o čtyři roky starší Kaileen to bylo již podruhé, co před oltářem stála. V minulosti byla totiž provdaná za muže, se kterým má dokonce dceru.

Zasnoubily se před dvěma lety, se svatbou však nějakou dobu vyčkávaly. Jak uvedl web iDNES, Šárka Pančochová v minulosti prohlašovala, že se sňatek neuskuteční do doby, než bude v Česku umožněno uzavírat manželství i homosexuálním párům. Nakonec jí a její snoubence Kaileen Laree ale podle všeho trpělivost došla a své „ano” si řekly v Americe, kde jsou svatby gayů a leseb již několik let legální.

Kaileen si do manželství přivedla dceru

I Američanka Kaileen má velmi blízko ke sportu, vyžívá se hlavně ve wakesurfingu a skateboardingu. Je tedy dost možné, že šlo právě o lásku ke sportu, která dvojici žen spojila. Kaileen byla v minulosti již jednou provdaná, z jejího prvního manželství dokonce vzešla dcera, s bývalým manželem se ovšem později rozvedla.

Posléze ji uhranula právě Pančochová, která ji před dvěma lety v červenci na hoře Mount Hood v americkém Oregonu požádala o ruku. „S radostí oznamuji, že řekla ‚ano’! Jsem nadšená. Nemůžu uvěřit, že jsem ji našla. Každý den ze mě dělá lepšího člověka svou vlídností a velkorysostí. Moc ji miluji a chci s ní strávit zbytek života,” napsala tehdy na sociální síti Pančochová.

Sexuální orientaci nikdy netajila

Šárka Pančochová o své sexuální orientaci nikdy nemluvila, to však neznamená, že by ji skrývala. „Nemám co schovávat. Diskuze nečtu, neregistrovala jsem, co kdo říkal a psal. Ale měla jsem většinou kladné ohlasy, jsme přece ve 21. století, není to žádný big deal. Rodiče to věděli delší dobu, měla jsem přítelkyni-snowboardistku asi tři roky, jenom babička byla trochu rozhozená,” uvedla snowboardistka v podle iDNES před časem.

Pančochová působí neuvěřitelně šťastně. Na sociální síti dokonce zveřejnila několik fotografií ze svatby. „Poslední rok byl bláznivý, ale bude ještě šílenější! Nemůžu se dočkat, až strávím celý svůj život se svou nejlepší kamarádkou a budeme ten život sdílet spolu,” uvedla k sérii snímků.

