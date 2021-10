Nejčastější otázky a odpovědi k Pandora Papers: Kdo je na seznamu kromě Babiše?

Zdroj: Profimedia

Premiér Andrej Babiš se dostal na přední stránky prestižních světových médií. Radost z toho ale jistě nemá, protože společně s dalšími politiky a známými osobnostmi figuruje v kauze Pandora Papers. Podle odtajněných dokumentů si měl ministerský předseda před dvanácti lety koupit luxusní zámeček na jihu Francie přes účelové firmy v daňových rájích.

Co se zřejmě stalo?

Celý příběh působí na první pohled naprosto jednoduše. Novináři z webu investigace.cz společně se zahraničními kolegy zjistili, že miliardář a současný český premiér Andrej Babiš si měl v roce 2009 nechat založit několik firem v daňových rájích.

Zhruba po čtyřech měsících Babiš zřejmě použil složitou strukturu společností k tomu, aby si poslal 15 milionů euro (tehdy přibližně 381 milionů korun) z jedné firmy do druhé. To ve zkratce znamená, že obnos půjčil sám sobě, a za peníze si pak skrytě koupil šestnáct nemovitostí včetně zámečku na Azurovém pobřeží.

Proč by to mělo vadit?

Když dojde k podobným přesunům peněz, pak se většinou jedná o transakce jenom na papíře. Nejčastěji se tak legální cestou krátí odváděné daně, přičemž se využívá nejrůznějších mezer nebo kliček v zákoně. Vyloučeno ale není ani to, že se tímto způsobem perou špinavé peníze z nelegální činnosti.

Kde se vzalo 381 milionů?

To zatím podle dokumentů, které mají novináři k dispozici, není úplně jasné. Přitom jde o zásadní otázku. Pokud by ale peníze pocházely z legálních zdrojů, pak by nebylo nutné je složitě přesouvat nebo "prát". Sám Babiš tvrdí, že při nákupu nemovitostí nepochybil.

"Transakce proběhla v roce 2009! Vám připadá obvyklé, že 5 dní před volbami vytáhnou 12 let starou věc, když jsem nebyl v politice? Je to načasování poškodit mě ve volbách. Neudělal jsem nic nezákonného. Český daňový poplatník nepřišel ani o korunu. Jasná snaha ovlivnit výsledek voleb," napsal premiér v SMS Blesku.

Souvisí kauza s volbami?

Že by nedávná odhalení v případu Pandora Papers měly premiéra Babiše očernit těsně před volbami, ale zástupci serveru investigace.cz odmítají. "Byli bychom raději, kdyby se téma otevřelo dříve. Jde ale o velký celosvětový projekt, ve kterém jsme nebyli klíčovou zemí. Zkrátka to takto časově vyšlo," vysvětlila pro web seznamzpravy.cz novinářka Hana Čápová, která o podezřelých finančních machinacích věděla zhruba devět měsíců.

Boris Johnson i Claudia Schiffer

Je pravda, že informace se týkají například také britského premiéra Borise Johnsona, údajné milenky ruského prezidenta Vladimíra Putina, hudebníka Ringo Starra, zpěvačky Shakiry nebo bývalé modelky Claudie Schiffer. Těžko lze proto předpokládat, že by média případ zveřejnila jenom kvůli Andreji Babišovi.

Jak investigavci zjistili, kromě českého premiéra v kauze figuruje dalších zhruba 300 Čechů. Novináři jejich jména zveřejní postupně. Prý se jedná o lokální politiky, zbrojaře a nejbohatší obyvatele naší země. Ti všichni teď mohou počítat s tím, že se o jejich peněžní transakce bude zajímat Národní centrála pro odhalování organizovaného zločinu.

Kdo přišel na Pandora Papers?

Na třaskavé kauze, která odhalila zakládání offshore společností v daňových rájích, pracovalo asi 600 žurnalistů z celého světa. Ti postupovali pod hlavičkou Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů. Informace pocházejí například z advokátních kanceláří, které podnikatelům, politikům a celebritám pomáhaly zakládat zřejmě účelové firmy.

Jak vypadá Babišův zámek?

I když se Andrej Babiš nechal slyšet, že zámek ve Francii ani nevlastní, s manželkou Monikou se v Chȃteau Bigaud dříve fotili a snímky pak přidávali na sociální sítě. Dvoupatrová vila by měla mít vlastní kino, fitko, saunu, vinný sklep, kulečníkovou místnost, obrovskou garáž a chatku pro správce. Kromě toho k domu náleží vilka Casa Bigaud, u které stojí bazén.

Reportéři z redakce Seznam Zpráv už Babišovo letní sídlo vypátrali a zámeček vyfotili.