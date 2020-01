Nejdražší panenství světa: 7 žen, jež svou nevinnost prodaly do spárů boháčů

Lesbička Rosie Reid pochází z Anglie a důvodem prodeje vlastního panenství je škola. Bristolská univerzita rozhodně není levná záležitost a místo obyčejné brigády v mekáči zvolila Reid jedinou zbývající možnost. Panenství za 13,400 dolarů zakoupil čtyřiačtyřicetiletý rozvedený muž se dvěma dětmi na krku.

Takhle si to Reid nepředstavovala. Peníze jí vystačily sotva na jeden semestr, ale lepší něco než nic, v tomto případě důstojnost. Reid posléze přiznala, že to bylo hrozný. Kdyby mohla vrátit čas, nikdy by tuhle pitomost neudělala. S její partnerkou prý proplakaly celé noci.