Papež František v nebezpečí: Potřebuje zázrak, aby přežil!

„V éře svého papežství nikdy předtím nezrušil František tolik oficiálních událostí jako teď,“ poznamenává zdroj. "Není divu, že si o něj lidé dělají starost."

"Pokud by se koronavirem nakazil, s velkou pravděpodobností by to nepřežil," potvrzuje oprávněnost obav doktor Mirkin.