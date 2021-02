Překonala závislost i porno skandál: Paris Hilton se připravuje na roli matky

Její život je protkaný skandály, na veřejnosti se kdysi často pohybovala opilá a pod vlivem drog, natočila nechvalně proslulou porno nahrávku a vystupuje jako hloupá a luxusem posedlá blondýnka. Jak to ale podle všeho vypadá, Paris Hilton se konečně podařilo najít životní balanc a se svým současným partnerem dokonce plánuje děti!

Modelka, zpěvačka, televizní osobnost, herečka, moderátorka, influencerka, podnikatelka, DJka, ale hlavně provokatérka. Paris Hilton si ve svém životě vyzkoušela snad všechny profese v šoubyznysu, aby se dostala do co možná nejširšího povědomí lidí. Do toho se ale zapsala hlavně svými skandály.

Alkohol, drogy a porno

Paris Hilton se snad odjakživa snažila upozornit na svou osobnost a nebála se využít nejrůznějších prostředků. Jakožto vnučka úspěšného hoteliéra měla k dispozici spoustu peněz, které velmi ráda utrácela nejen za luxusní oblečení, ale také večírky. Skandály související s alkoholem a drogami se objevovaly natolik často, že je postupem času ani veřejnost s takovým zaujetím nesledovala. Pak ale přišlo něco, co všem vyrazilo dech.

Tím byla porno nahrávka, na které se tehdy osmnáctiletá Paris oddává sexuálním hrátkám se svým přítelem Rickem Solomonem. Video se ihned začalo šířit internetem. Některým bylo Paris líto, převažovala však ta část lidí, která nahrávku považovala za další prostředek šíření slávy Paris. V dokumentu This Is Paris, který vyšel v minulém roce, se blondýnka k celému incidentu vrátila a vysvětlila, jak to tenkrát s videem bylo.

„Byl to můj první vztah. Bylo mi 18. Byla jsem do něj tolik zamilovaná a chtěla ho udělat šťastným. Pamatuji si, jak vytáhl kameru a trochu mě do toho natlačil. Bylo to, jako by mě elektronicky znásilnil,” popisovala události onoho večera Paris v dokumentu. „Byl to soukromý moment náctileté holky, která na tom nebyla psychicky nejlépe, ale všichni se tomu smáli, jako by šlo o něco vtipného,” dodala ještě.

Všechno je jinak

Jak sama Paris v dokumentu prozradila, její život zdaleka není takový, jak může z jejích sociálních sítí vypadat. Image hloupé blondýny, která se štítí tvrdé práce a miluje život v luxusu, si prý kráska vymyslela, neboť věděla, že jde o velmi chytrý způsob, jak zaujmout veřejnost.

V dokumentu se taktéž vracela ke svému dospívání. Právě kvůli svému nevyzpytatelnému chování byla totiž rodiči často posílána do nápravných zařízení. Zážitky, které si z takových institucí odnesla, ji prý dodnes způsobují noční můry. Zaměstnanci ústavů se prý k ní i dalším dívkám chovali velmi hrubě a psychicky i fyzicky je týrali.

Štěstí v lásce a touha po dětech

Paris Hilton měla dlouhou dobu ve svých milostných vztazích velkou smůlu a možná nakonec ani nedoufala, že vůbec někdy narazí na toho pravého. Nyní to ale vypadá, že svého prince konečně našla. „Je to můj vysněný muž, o svatbě a dětech mluvíme neustále. Nemůžu se dočkat další životní fáze. Konečně budu mít skutečný život,” nechala se podle super.cz s odkazem na podcast The Trend Reporter with Mara Paris Hilton slyšet.

S partnerem Carterem Reumem nechtějí jedno dítě, ale rovnou dvě. Prostřednictvím umělého oplodnění totiž usilují o dvojčata. S procedurou ji obeznámila její kamarádka Kim Kardashian. „Vůbec nic jsem o tom nevěděla, až Kim mi poradila. Jsem moc ráda, že mě představila doktorům. Podstupujeme umělé oplodnění, abychom si mohli vybrat pohlaví dvojčat,” nechala se šťastná Paris slyšet.

„Věřím, že rodina a děti jsou pravou podstatou života. Ještě jsem to nezažila, protože jsem nepotkala nikoho, kdo by si zasloužil moji lásku. Teď ho konečně mám,” dodala na závěr. Snad tedy Paris štěstí a láska vydrží. Bezesporu si to krásná blondýnka zaslouží.