Paris Hilton po letech řekla smutnou pravdu: K natočení porna byla donucena

Zdroj: Profimedia

Paris Hilton se ve svých dvaačtyřiceti letech vrátila do roku 2004, když internetem kolovala erotická nahrávka, na které měla americká hvězda sex se svým tehdejším partnerem Rickem Salomonem. Mnozí měli za to, že to byla sama Paris, kdo video zveřejnil, aby na sebe upoutala pozornost. Skutečnost je ale docela jiná. A rozhodně je nesmírně smutná.

Herečka, modelka a příležitostná zpěvačka Paris Hilton se rozhodla adresovat různé skutečnosti ze svého osobního života a ve svých 42 letech vydává autobiografickou knihu s názvem Paris Hilton: The Memoir. V ní se mimo jiné vrací ke svému nechvalně známému amatérskému pornu, které kdysi natočila se svým partnerem Rickem Salomonem. A vůbec poprvé řekla, jak to vlastně celé bylo.

Obří skandál

Paris bylo pouhých 19 let, když se na internetu začaly šířit úryvky z videa, které neměl nikdo vyjma hlavních aktérů vidět. Porno nahrávka, na které má Paris sex se svým tehdejším partnerem, byla do té doby takřka nevídaným skandálem a svého času snad nikdo nemluvil o ničem jiném. A mnozí věřili, že to byla právě Paris, kdo nahrávku vypustil do světa, aby tak vzbudila pozornost a zájem médií o svou osobu. Vše měl ale na svědomí právě Rick, který se chtěl přiživit na slávě své partnerky a vytěžit z ní balík.

Smutné přiznání

S pravdou vyšla Paris ven až nyní, o 23 let později. Ve své autobiografické knize totiž odhalila pozadí všem událostí spojených s kontroverzním videem. Rick Salomon ji dle jejích slov donutil k tomu, aby nahrávka vznikla. „Často mi říkal, že to dělal i s ostatními ženami, ale mně to přišlo divné a už jen ta myšlenka na to mi nebyla příjemná,” píše podle webu Vulture Paris ve své knize. Nakonec ale partnerově přemlouvání podlehla. Aby ale byla vůbec schopná před kamerou ztratit stud, musela se před aktem opít.

Když se v roce 2004 poprvé na internetu objevil 37 sekund dlouhý úryvek z videa, Paris Ricka prosila, aby v žádném případě nezveřejňoval celou verzi. Ten ale prahnul po penězích. „On mi odpověděl, že má plné právo prodat něco, co mu patřilo. Něco, co mělo velkou finanční hodnotu,” pokračovala ve svém vyprávění Paris, jejíž život se následně obrátil o 180 stupňů. „Lidé si mysleli, že prostě taková jsem. Tenkrát nebyly ještě sociální sítě, kam by člověk mohl napsat svou pravdu,” napsala ještě hvězda, která se přednedávnem stala matkou a svá bouřlivá léta má dávno za sebou.