Paris Hilton popřela těhotenství: S bříškem by se nevešla do svatebních šatů

Před pár dny oběhla svět informace, že Britney Spears čeká svého prvního potomka. Sama zpěvačka ale zprávu vyvrátila, prý chce otěhotnět až po svatbě, s bříškem by se nevešla do ručně šitých svatebních šatů!

Paris Hilton je dědičkou miliardového hotelového impéria a proslavila se hlavně díky svým četným skandálům. V roce 2003 prosáklo na veřejnost její tři roky staré soukromé erotické video s jejím tehdejším přítelem Rickem Salomonem, což spustilo internetové šílenství.

Vše se odehrálo týden před premiérou její reality show The Simple Life mediální společnosti Fox a Hilton lidé podezřívali, že vypustila video záměrně, aby zvýšila zájem o show.

To ovšem miliardářka popřela a nechala se slyšet, že zveřejnění erotického videa cítila jako potupu. S přibývajícím věkem se Paris konečně uklidnila a s tím přišla i touha po dítěti.

Paris Hilton našla toho pravého, s miminkem ale počká až po svatbě

Paris Hilton má na svém kontě nejeden milostný románek a na spočítání všech vztahů by nejspíš skandalistce nestačily obě ruce. V minulosti byla například zasnoubena několikrát s modelem Jasonem Shawem, dědicem námořního impéria Parisem Latsisem nebo s hercem Chrisem Zylkou.

S nejnovějším partnerem Carterem Reumem se Hilton zasnoubila po roční známosti letos v únoru a netajila se tím, že právě s ním chce založit rodinu.

"Jsem nadšená z této životní kapitoly a že mám partnera, o kterého se mohu opřít. Děláme se navzájem lepšími lidmi. Rozhodně stál za čekání," pěla hvězda na svého budoucího manžela samou chválu v rozhovoru pro časopis Vogue. Ačkoliv to vypadalo, že se dědičce hotelového impéria a jejímu snoubenci splnil sen o miminku ještě před svatbou, vše je jinak.

Zpráva o těhotenství Paris Hilton byla falešná, dědička impéria ji vyvrátila

O údajném těhotenství Paris Hilton informoval jako první deník New York Post ve své společenské rubrice Page Six. Zpráva obletěla celý svět a dostala se až k samotné Paris, která ale informaci ihned popřela.

"Není to pravda, ještě nejsem těhotná. Budu až po svatbě. Nemůžu se dočkat, že budu mít děti v příštím roce, ale teď se soustředím na svatbu. Právě mi šijí šaty, chci, aby mi perfektně padly, takže s tím rozhodně čekám," vysvětlila Hilton ve svém podcastu This Is Paris.

Hvězda by ráda porodila dvojčata, chlapce a dívku a tak s největší pravděpodobností půjde o umělé oplodnění. Tak snad známá skandalistka nebude váhat příliš dlouho, aby se jí vztah dřív nerozpadl, jako tomu vždy bylo v minulosti.

Paris Hilton se na roli matky řádně připravuje, dokonce začala vařit.