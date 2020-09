Životní trauma Paris Hilton: Přiznala, co jí dělali dozorci v nápravném zařízení

Jméno Paris Hilton zná téměř každý. Vnučka amerického hoteliéra je považována za jednu z nejvýraznějších světových osobností a zároveň za vůbec první influencerku. Od dětství měla vše, po čem by běžný smrtelník mohl jen snít. Přesto nebyla tak docela spokojená. V pubertě začala vzdorovat velmi konzervativním rodičům, kteří si důrazně zakládali na svém postavení a na tom, jak je vnímá společnost.

Obstarala si falešný občanský průkaz a již v útlém věku obrážela nejrůznější kluby, popíjela a daleko nešla ani pro kdejakou drogu. Právě svými skandály a výstřelky byly později proslavena. Předtím však jejím rodičům došla s Paris trpělivost a rozhodli se ji poslat hned do několika nápravných zařízení. Co v nich však Paris čekalo, by nechtěl zažít nikdo.