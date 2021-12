Osudný den pro pašeračku: Vrátí se Tereza H. domů nebo zůstane v Pákistánu?

Zdroj: Profimedia

Úterý 14. prosince je pro Terezu H. velmi důležitý den. Pašeračka požádala o urychlené navrácení pasu a soud by měl během dne rozhodnout, zda má celní správa právo Češce doklady zadržovat či nikoliv. Pro Terezu H. je výsledek stání zásadní. Pokud úřady odmítnou její žádost, znamená to pro ni další měsíce, možná roky v pákistánském pekle.

Tereza H. se ze svého propuštění radovala předčasně. Rodačku z Uherského Hradiště zadrželi celníci v lednu 2018 a v jejím kufru našli téměř devět kilogramů čistého heroinu. Za pašování drog dostala fotomodelka osm let a osm měsíců natvrdo a ve vězení strávila téměř čtyři roky.

Díky právníkovi Saif Ul Malúkovi se 1. listopadu Tereza H. dočkala osvobozujícího verdiktu, propuštění z věznice ale neproběhlo podle plánu.

Celní správa od začátku nesouhlasí s propuštěním pašeračky a odmítla jí vydat osobní věci včetně pasu. O osudu Češky nyní rozhodne zítřejší den, kdy by měl soud sdělit, zda se přikloní na stranu místních strážců hranic, nebo vyhoví Tereze H..

Letošní Vánoce chce být pašeračka doma s rodinou

Tereza H. před pár dny požádala svého advokáta, aby požádal soud o urychlené vydání cestovních dokladů. "Tereza ve své žádosti uvedla, že ji vrchní soud zprostil viny, přesto je ale její pas stále v držení celní správy. Chce se už konečně vrátit domů. Jakmile jí bude pas vrácen, může odletět, kdykoliv bude chtít," vysvětlil zdroj Expresu, který je obeznámen s kauzou.

Ke slyšení, které proběhne v úterý 14. prosince, pašeračka osobně nedorazí. Malúkovi ale zadala jasné instrukce.

"Tereza svému právníkovi jasně řekla, že chce letošní Vánoce už strávit doma s rodinou a požádala ho, aby zařídil okamžité vrácení pasu, protože byla už vrchním soudem prohlášena za nevinnou," tvrdí pákistánský informátor.

Celníci chtějí Terezu H. udržet v Pákistánu

Protahování kauzy a zadržování pasu Terezy H. má jeden určitý cíl. Celní správa chce pašeračku udržet v zemi, než proběhne další soudní stání. Naštvaní úředníci pro ni požadují minimálně desetiletý trest a chtějí celý případ znovu přezkoumat.

Pokud by ale Tereza H. mezitím prchla z Pákistánu, bylo by další řešení velice náročné, což si celníci dobře uvědomují. Zdržovací manévry by měli pomoct k tomu, aby Češka neopustila zem až do finálního verdiktu.

Jediné, co nyní hraje pašeračce do karet, je fakt, že celníci nemají proti ní nové důkazy, pouze hodlají zpochybnit rozhodnutí soudu. Ani po vydání dokladů ale nebude mít Tereza vyhráno, čeká ji totiž žádost o nové vízum a i to se ještě může pořádně protáhnout.

Tereza H. stále věří, že bude na letošní svátky doma