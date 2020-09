Nová naděje! Pašeračka Tereza aktuálně zase doufá v propuštění!

Tereze Hlůškové se v lednu roku 2018 změnil celý život od základu. Na pákistánském letišti u ní celníci našli v kufru s dvojitým dnem téměř devět kilogramů heroinu!

Češka pak čekala několik měsíců na verdikt soudu a nakonec by si měla odsedět osm let a osm měsíců. Jenže, Hlůšková stále dokola opakuje, že je nevinná a věří, že se dostane domů dřív, než zní původní rozsudek.

Odvolací soud byl také již několikrát přeložen z různých důvodů a tak zadržená Češka už nejednou upadla do silných depresí, vše ale změnil nový právník. Ten je eso ve svém oboru a on i místní novinář Alí Aršád tvrdí, že se Tereza brzy z věznice dostane! "Její sny se vyplnily. Tereza se dnem i nocí modlí za své propuštění. Tyto Vánoce již oslaví ve své vlasti," řekl nedávno webu Extra Aršád. Jenže, rodina pašeračky už naděje ztrácí a říkají: "Je to pořád dokola!"