Pašeračka Tereza září štěstím: Konečně se jí splnilo přání! Dostane se domů?

Pašeračka Tereza Hlůšková nedávno oslavila třetí výročí v pákistánské base, konečně se ale objevilo slunce na konci tunelu. Po dlouhých měsících čekání zadržená Češka získala termín svého odvolacího soudu.

Pašeračku Terezu Hlůškovou zadrželi celníci na pákistánském letišti v roce 2018 a v jejím kufru nalezli bezmála devět kilogramů čistého heroinu.

Ačkoliv Češka od začátku tvrdí, že s drogami nemá nic společného, soudce jejím slovům neuvěřil a dal jí osm let a osm měsíců natvrdo.

Proti rozsudku se Hlůšková ihned odvolala, už více než dva roky ale tamní úřady její žádosti o další stání buď zamítají, nebo přesouvají.

Pašeračka Tereza má důvod k radosti, výměna právníka se jí vyplatila

Česká pašeračka neměla v minulosti zrovna štěstí na právníky. První ji podvedl, druhý zase nebyl schopný dosáhnout termínu u soudu a ani třetí nebyl ve své práci zrovna úspěšný.

Kvůli zkušenostem z minulosti Hlůšková výběr nového právníka nepodcenila, zastupuje ji místní odborník na drogové případy.

"Za dva roky její bývalý právník nedosáhl rozhodnutí o odvolání. Selhal a Tereza se na něj rozzlobila. Tereza nyní vkládá naděje na propuštění do Navída Básira," řekl na konci roku Blesku novinář Alí Aršád. A věci se skutečně začali po dlouhých měsících hýbat!

Čekání Hlůškové skončilo, u soudu stane už za dva měsíce

Po více než dvou letech čekání má Tereza Hlůšková opravdu důvod k radosti. Návid Básir jí zařídil vytoužený termín u soudu, který proběhne už za dva měsíce.

Pokud by se vše pro zadrženou Češku vyvíjelo dle ideálního scénáře, letní prázdniny už by mohla trávit se svými rodiči.

"Vrchní soud oznámil Tereze během koronavirové pandemie velké zprávy. Terezino čekání skončilo. Tímto vás informujeme, že případ Tereza Hlůšková vs. stát je stanoven soudem na 17. června 2021," oznámil nečekanou novinku zdroj z Pákistánu. Soudu bude předsedat soudkyně Alia Neelumová a celkem se jedná o čtvrtý pokus Hlůškové dostat se k odvolacímu soudu.

I když je Tereza z vývoje situace nadšená, stále nemá vyhráno. Soudkyně totiž může její žádost o předčasné propuštění smést ze stolu a co hůř, trest dokonce zvýšit. Pašeračce tak nezbývá, než se modlit a věřit, že se nad ní v soudní síni smilují. Hlůšková je ale dle svých slov smířená i s variantou, že se domů dostane až po uplynutí původního verdiktu. "Chci říct, že každý dělá chyby, což je sice klišé, ale něco na tom je. Já se ze svých chyb poučila, změnila jsem se a nemůžu se dočkat domů. Jestli to bude příští rok, nebo za zbývajících pět let, nevím. Mě stále naděje neopouští!" napsala na podzim.

Video ze zatčení Terezy H.

#youtube|ARxGhSbVSmw|198s#