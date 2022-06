Tereza H. je definitivně osvobozena, pákistánský soud rozhodl o její nevině

Zdroj: Profimedia

Tereza H. už se nemusí strachovat o svou budoucnost, soud v Pákistánu ji zprostil veškeré viny. V roce 2018 ji při cestování celníci odhalili téměř devět kilo heroinu v kufru. Ve vězení byla dlouhé čtyři roky, propustili ji na konci loňského roku v listopadu.

Čtyři roky vězení

Šestadvacetiletá rodačka z Uherského Hradiště může konečně začít nový život. Začátkem roku 2018 byla na letišti v Láhauru chycena celníky, kteří v jejím kufru našli devět kilogramů tvrdých drog, video ze zatýkání půvabné blondýnky viděl tehdy snad skoro každý. Tereza od počátku bojovala za svou nevinu, svůj boj vyhrála až po čtyřech letech. V listopadu loňského roku byla zproštěna všech obvinění. Z Pákistánu ovšem odcestovala kvůli celníkům, kterým se rozsudek nelíbil, až koncem dubna tohoto roku. Její přesun do Česka probíhal v naprostém utajení, i teď žije Tereza ve značném ústraní. Europoslanec Tomáš Zdechovský promluvil o tom, že pro to jsou jasné důvody. "Dá se předpokládat, že ta opatření jsou nutná, protože se jí taky může chtít někdo pomstít," řekl pro web TN.cz.

Další, kdo byl zapletený do kauzy, byl Shoaib Hafeez Khan, ten měl být údajným komplicem pašeračky. Tereze a dalším dívkám sháněl ubytování. Z případu se vyvlíkl daleko dříve než Tereza a nyní opět žije v Británii a na vše už, jak se zdá, zapomněl.

Otec jako hrdina

Cesta za svobodou nebyla pro Terezu vůbec jednoduchá, důležitou roli v ní sehrál její otec. Ten platil obrovské sumy právníkům, odletěl za ní do Pákistánu, kde jí byl velkou oporou a zásadním způsobem pomohl v jejím návratu do Česka. Veřejnost se o tom, že je Tereza zpátky v Česku, dozvěděla až po několika měsících úspěšného skrývání. Poté, co ji novináři Expresu vypátrali, přiznala, že za úspěšným návratem stojí hlavně její otec. „Táta je opravdu hodně inteligentní a měl vše dokonale promyšlené. Zachránil mě.“