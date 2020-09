Velká rána pro pašeračku Terezu Hlůškovou: Soud její žádost opět smetl ze stolu!

"Saif ul Malúk stále tvrdí, že Tereza oslaví Vánoce v České republice," řekl Alí Aršád výše zmíněnému webu. Podle novináře odložení soudu neubralo pašeračce ani jejímu obhájci chuť bojovat!

Hlůšková by si měla odsedět necelých devět let v pákistánském vězení, každý den je ale pro ni doslova peklo!

Pašeračce navíc příliš nehraje do karet fakt, že místní úřady její případ opakovaně přehlíží a odsouvají! Stále hrozí i horší varianta, že by soudkyně verdikt ještě zpřísnila na maximální možný trest pětadvacet let! Hlůškové tak aktuálně nezbývá než doufat, že vše dopadne dle jejich představ a nebude muset na nový termín čekat další dlouhé měsíce…