Tereza Hlůšková slaví již třetí narozeniny za mřížemi, tentokrát bez dárků!

Alí Aršád pravidelně přináší informace pro Blesk.cz ohledně Terezy Hlůškové, a i tentokrát prozradil, jak probíhala její oslava. V minulosti vždy do vězení nosil dárky její právník Dogar, ten je ale aktuálně na pašeračku nahněvaný, jelikož se mu celou pandemii neozvala!

"Vím, že má Tereza dnes narozeniny, ale nepopřál jsem jí, protože mi z vězení nevolala ani nezaslala dopis! Uplynul další rok a bohužel je stále za mřížemi. Doufám, že bude brzy propuštěna," řekl zástupce Hlůškové Aršádovi s tím, že až skončí pandemie, pokusí se opět zažádat o uspíšení její kauzy!

To by mohlo Tereze alespoň trochu zvednout náladu. Celé narozeniny totiž mluvila pouze o propuštění a o tom, jak si za rok užije oslavu, kterou už potřetí prošvihla! Kamarádky z basy se jí sice snažily zlepšit náladu, jenže na Hlůškovou padla deprese, chybí jí rodina a mrzelo ji, že nedostala žádný dárek! "Vyprávěla svým spoluvězeňkyním, jak bude příští narozeniny tančit, kouřit a užívat si života," popsal Aršád zbožné přání pašeračky. Zatím to ale bohužel nevypadá příliš optimisticky a pokud se nestane zázrak, několik let se ještě Češka domů nedostane…