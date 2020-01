Pašeračku Terezu ohrožuje smrtelná infekce! Propuštění přesto nehrozí

Ačkoliv je Hlůšková se svým rozsudkem nespokojená, měla by si uvědomit, že její trest je vzhledem k pákistánským zákonům velice mírný! Pokud by stejné množství převážel místní občan, hrozil by mu i trest smrti, který tam zavedli znovu v roce 2015!

Bývalá modelka se nejspíš bude muset smířit s tím, že volná domů neodejde, i když se na toto přání tak zbožně upínala.

Pašeračku teď čekají další dva nekonečné týdny čekání na odvolací soud. Pokud by ale soudce skutečně prosadil vyšší trest, nikdo neví, jak to bude Tereza snášet. Když se dozvěděla o prvním rozsudku, vyhrožovala sebevraždou. Nyní jí však hrozí až 25. let!