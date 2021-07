Další nečekaný zvrat v kauze pašeračky Terezy: Na soud bude čekat týdny

Tereza Hlůšková tak dlouho měnila advokáty, až se to obrátilo proti ní. Pašeračka měla být po dvou a půl letech vyslyšena soudem, kvůli zmatku s právníky ale nakonec stání bylo celkem pošesté zrušeno. Pro zadrženou Češku to znamená další týdny čekání s nejistým výsledkem…

Tereza Hlůšková už od roku 2018 sedí v pákistánském vězení a doufá, že se jí podaří přesvědčit soud o své nevině. Za pašování bezmála devíti kilogramů heroinu dostala v roce 2019 osm let a osm měsíců natvrdo, proti rozsudku se ale ihned odvolala.

Od té doby Hlůšková s velikou nadějí odpočítává dny, kdy se konečně dostane podruhé před soud a bude moct své činy obhájit. Smůla ale jakoby se Tereza neustále lepila na paty.

V minulosti už došlo pětkrát k odložení případu na neurčito a pašeračka věřila, že spolupráce s nejlepšími právníky v zemi bude její vstupenkou z vězení. Jenže, díky neustálému střídání advokátů způsobila Hlůšková takový zmatek, že si nakonec spíše uškodila.

Hlůšková si třemi právníky nepomohla, u soudu došlo ke zmatku

Odvolací soud Terezy Hlůškové měl proběhnout už v červnu toho roku, stejně jako předchozí termíny stání, bylo i toto odloženo. V minulosti bylo projednávání kauzy zrušeno například kvůli kriketovému turnaji, masivnímu výpadku proudu či stávce soudců.

Nový termín Tereza dostala na červenec, bohužel ale ani toto datum nebude dodrženo, což potvrdilo ministerstvo zahraničních věcí. "Soud byl opět odročen, soudci toho dne projednali asi 10 případů. Ty zbývající, včetně případu paní Hlůškové, odročili," sdělila mluvčí ministerstva Eva Davidová pro TN.cz.

Za vzniklou situaci může částečně také zmatek kolem právních zástupců pašeračky. Nedávno ze svých služeb propustila Asghara Dogara a zahájila spolupráci se Saifem ul Malúkem a Navídem Básirem, kteří jsou oba odborníci na drogové případy. Ke smůle Hlůškové ale nebylo jasné, kdo ze tří právníků ji bud e zastupovat a proto se Tereza dozvěděla další zdrcující zprávu.

Saif ul Malúk je přesvědčen, že případ Hlůškové vyhraje

Dle dostupných informací bude nakonec advokátem Hlůškové u odvolacího soudu Saif ul Malúk, který okamžitě požádal o nový termín, který už byl dokonce pašeračce přidělen.

"Termín odvolacího řízení je nově stanoven na čtvrtek 23. září," prozradila mluvčí Eva Davidová.

Malúk má vysoké sebevědomí a tvrdí, že Hlůškovou dostane ven s devadesátiprocentní jistotou! Státní zástupce ale naopak bude chtít pro Češku trest navýšit. Za pašování tak obrovského množství drogy je totiž sazba až pětadvacet let. Není divu, že čekání je pro Terezu skutečně velmi psychicky náročné. Pokud vše proběhne podle plánu, mohla by konečně po letech trávit vánoční svátky s rodinou. V horším případě bude muset trest odsedět v plné výši, případně v Pákistánu zůstane ještě o pár let déle. Na verdikt si bude muset jak Hlůšková minimálně několik týdnů počkat.

Příběh Terezy Hlůškové sleduje celý svět.