Pašeračka Tereza: Vánoce doma neoslaví, smiřuje se s celou délkou trestu!

Tereza Hlůšková své třetí odvolání posílala již na konci léta a skutečně se jí povedlo získat termín, ten byl ale opět zrušen.

Dobré vyhlídky navíc pašeračka nemá! Místní soudy totiž mají kvůli šířící se pandemii volno až do nového roku, a i potom může trvat další dlouhé měsíce, než se dostane na řadu.

"Chci říct, že každý dělá chyby, což je sice klišé, ale něco na tom je. Já se ze svých chyb poučila, změnila jsem se a nemůžu se dočkat domů. Jestli to bude příští rok, nebo za zbývajících pět let, nevím. To teď záleží na Dogarovi. Mě stále naděje neopouští," nechala se slyšet Češka ve svém dopise. Jak její napínavá kauza nakonec dopadne, je tedy nyní skutečně ve hvězdách…