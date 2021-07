Pašeračka Tereza mohla dávno opustit Pákistán: Kvůli čemu se nedostala domů?

Tereza Hlůšková už mohla být dávno doma. Alespoň s tímto tvrzením přišel jeden z mnoha bývalých advokátů, kterého si pašeračka najala na svou obhajobu. Důvodem nedořešené kauzy jsou prý peníze, zastoupení totiž v Pákistánu vyjde na téměř 700 tisíc korun.

Tereza Hlůšková už tři a půl roku sedí v pákistánské věznici Koh Lakhpat a čeká na odvolací soud. Za tu dobu Češka vystřídala čtyři právníky, před soud se ale dodnes nedostala, jelikož její případ byl opakovaně z různých důvodů odložen.

Nedávno se na pašeračku usmálo štěstí, dostala totiž nabídku od dvou proslulých advokátů. Saif ul Malúk a Navíd Básir mají skvělou pověst a bohaté zkušenosti s drogovými případy, Tereza proto věřila, že právě oni budou její vstupenkou na svobodu.

U posledního stání ale došlo ke zmatku, Hllůšková totiž měla hned tři zástupce. K Malúkovi a Básirovi se do party přidal Asghar Dogar a kvůli tomu byla kauza opět odložena na neurčito.

Kdyby se držela mě, dávno už by byla na svobodě, tvrdí proslulý právník Zafar

Jelikož Tereza neustálým přehazováním právníků způsobila zmatek, na další termín u soudu si bude muset muset počkat další týdny, možná měsíce. Mezitím by si měla vybrat pouze jednoho zástupce, který bude mít její případ na starosti.

Podle Čaudhrího Džaváda Zafara, který hájil Hlůškovou jako první, mohla být už dávno se svou rodinou, kdyby se rozhodla správně.

"Zaznamenal jsem, že se objevili tři právníci, u soudu došlo ke sporu a případ byl odložen. Všichni tři advokáti jsou dobří, ale já jsem prostě lepší, a kdyby se Tereza držela mě, už by byla dávno na svobodě," sdělil sebevědomě právník webu Expres. Hlůšková mu ale dala padáka, za to že údajně prodával citlivé informace týkající se její kauzy do bulváru a dokonce jí měl dělat neslušné návrhy. Zafar ale tvrdí, že vše bylo jinak a problémem byly nedostatečné finanční prostředky jeho bývalé klientky.

Zafar chtěl za své služby pět milionů rupií, ona je neměla

Čaudhrí Džavád Zafar patří mezi nejvíce vyhlášené advokáty v zemi a díky skvělé pověsti bere za své služby pořádný balík peněz. Právě nedostatek financí prý vedl Hlůškovou k propuštění Zafara.

"Jsem nejlepším právníkem v zemi a od toho se samozřejmě odvíjí peníze za mé služby. Za jeden případ si říkám až 5 milionů pákistánských rupií (679 tisíc korun, pozn. red.) Její případ považuji za kauzu třetí úrovně," svěřil se Čaudhrí Zafar výše zmíněnému webu.

Ačkoliv je nyní situace kolem kauzy Hlůškové velmi nejistá, Zafar prý věří, že se Tereza dostane už za pár měsíců domů. "Podle mých odhadů bude Tereza venku za pár měsíců," říká přesvědčeně.

Slavný advokát na závěr poradil svým kolegům, kde by měli v případu hledat chyby, aby se pašeračka dočkala vytoužené svobody. "Měl by se soustředit na zprávu od soudního znalce z oblasti chemie, protože tato zpráva je, podle toho co vím, velmi špatně vypracovaná a tudy podle mě vede cesta na svobodu," uzavřel.

Video ze zatčení Hlůškové na letišti. V kufru našli celníci bezmála devět kilogramů heroinu.