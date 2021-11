Dostala zmije Simona strach? Po propuštění pašeračky Terezy slova plná přetvářky

Zdroj: Profimedia

Není tajemstvím, že v kauze Terezy H. hrála podstatnou roli její kamarádka Simona. Zatímco Tereza prožila čtyři roky v hrůzném prostředí věznice v Pákistánu, Simoně se jakýkoliv trest vyhnul a po zatčení kamarádky se na její adresu mnohokrát nelichotivě vyjádřila do bulváru. Jakmile se ale roznesla zpráva o propuštění Terezy, otočila Simona a píše statusy o přátelství. Co za podivnou změnou chování údajné spolupachatelky stojí?

Tereza H. byla se Simonou H. veliká kamarádka, jejich přátelství ale skončilo ve chvilce, kdy byla jedna z nich zadržena za pašování téměř devíti kil heroinu. Tereza od začátku tvrdila, že je nevinná a kdosi jí drogy do kufru podstrčil.

Soud v pondělí zprostil Terezu H. obvinění. Po čtyřech letech ve věznici Kot Lakhpat se konečně za pár dní vrátí nejslavnější pašeračka domů, některým lidem ale evidentně její propuštění nedá spát.

Bývalá kamarádka Simona, která měla mít údajně v kauze též prsty, začala z ničeho nic psát na sociální sítě velice podivné vzkazy.

Simona odjela a Terezu zatkli

"Simona mi v životě strašně ublížila, tak jako ublížila každé dívce v jejím životě. Tak jako ublížila Tereze a kvůli ní je teď Tereza devět let v Pákistánu," prozradila „druhá” Tereza (společná kamarádka obou dívek) na Instagramu.

"Na Vánoce tam Tereza jednou vzala s sebou Simonu a co je to za náhodu, že Tereza dva roky převážela drogy a procházelo jí to a jednou tam vezme Simonu, která tam udělala problémy, že už tam být nechce. Odjela dříve, drogy převezla, v Londýně si za to vyzvedla 10 tisíc liber a Tereza tam zůstala," dodala Tereza a naznačila tak, že snad za uvěznění Terezy H. může právě Simona, která po zatčení své kamarádky vesele rozdávala rozhovory do všech médií.

"Na jednu stranu si přeju, aby se vrátila, protože to nepřeju nikomu takový trest, ale na druhou stranu, už se jí neozvu. Pokud ona, tak jí odpovím, ale to co se stalo, zatížilo celou mou rodinu. Je to zklamání," uvedla Simona H. před časem pro Blesk a dodala, že dozvědět se něco takového o nejlepší kamarádce by šokovalo každého. Nyní ale zcela otočila.

Nikomu nikdy neublížila, Simona se snaží získat přízeň ex kamarádky

"Mici ani si nedokážeš představit, jak strašně si mi chyběla. Byl to pro mě ten nejtěžší den v mém životě, když jsem se ráno probudila a dozvěděla jsem se, že nepřiletíš domů. Konečně nastala chvíle a letíš zpět domů. Celé 4 roky jsem na tebe myslela a čekala jsem na den, kdy rozhodnou, že jsi nevinná a vrátíš se domů. Naše společné zážitky nikdy nezapomenu a těším se na chvíle, které spolu budeme trávit a opět budeme mít úsměv na tváři jako vždy. Mám tě strašně ráda, jsi ta nej holka, co nikdy nikomu neublížila. KONEČNĚ, MICINKO MOJE," napsala Simona na svůj Instagram a přidala společnou fotografii s Terezou H.

Ihned ale sklidila za svá slova pořádnou kritiku. "Ty si jako myslíš, ze tam zapomněla česky a nebude vědět, co si o ní kde nakdákala jen proto, aby ses zviditelnila?" pouští se lidé do Simony v komentářích.

Poslední fotografii na sociální síť přitom nahrála kamarádky Terezy H. v březnu roku 2020 a pak se stáhla do ústranní, až do této chvilky. Čeho ale statusem chtěla dosáhnout, opravdu není jisté. Jakmile se totiž vrátí Tereza z Pákistánu, jistě se ke všem tvrzením své "kámošky" Simony vyjádří. Možná právě strach dohnal samozvanou playmate k tomuto zoufalému činu. Necháme se tedy překvapit, jak bude návrat Terezy H. do Čech probíhat a jak s falešnými kamarády po čtyřech letech mlčení pašeračka zatočí.

