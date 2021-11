Pašeračka Tereza má před sebou hvězdnou kariéru, může za to právnické eso

Zdroj: Profimedia

Tereza H. odpočítává hodiny do svého propuštění z věznice Kot Lakhpat, kde prožila dlouhé čtyři roky. Podle novinářky Terezy Engelové byl klíčem k propuštění hlavně Saif Ul Malúk, který přišel s nečekanými argumenty u soudu. Nevylučuje, že Terezu čeká hvězdná kariéra.

Tereze H. se v roce 2018 otočil celý život vzhůru nohama, když celníci v jejím kufru našli téměř devět kilo čistého heroinu. Za pašování drog v hodnotě 24 milionů dostala Češka u soudu osm let a osm měsíců a téměř polovinu trestu si odseděla.

Po dlouhém čekání se kauza Terezy H. začala konečně hýbat díky advokátovi Saif Ul Malúkovi, který se jejího případu ujal bez nároku na honorář.

Proslulému právníkovi se podařilo u odvolacího soudu dokázat chyby ve vyšetřování a pašeračku zprostili obžaloby. Po necelých čtyřech letech během pár dní Tereza opustí Pákistán, kdyby ale nebylo Malúka, mohlo to celé dopadnout jinak.

Obžaloba byla založena na ilegálních důkazech

Tereza H. od roku 2018 vystřídala několik právníků, až Saif Ul Malúk ale dokázal splnit její sen o svobodě.

"Získala dobrého obhájce, který našel procesní chyby a obžaloba nebyla schopná se obhájit. Saif Ul Malúk je jeden z nejlepších právníků v zemi a dokázal, že celý proces byl založen na ilegálních důkazech, díky tomu byla Tereza H. osvobozena od zbytku trestu," vysvětlila novinářka Tereza Engelová, která případ sleduje od začátku, v rozhovoru pro DVTV.

"Obžaloba například nebyla schopná říct, jak se kufr dostal na celní zprávu, tedy kdo ho tam konkrétně odnesl. Celníci zase neuměli dokázat, kdo ty drogy, které poslali do laboratoří, převážel a zda nemohlo dojít po cestě k jejich výměně," odhalila Engelová, jakými argumenty Malúk soud přesvědčil o nevinně jeho klientky.

Z pašeračky celebritou, Terezu H. čeká slibná budoucnost

Příběh bývalé společnice a pašeračky Terezy H. je natolik zajímavý, že už nyní si na něj brousí zuby nejen novináři, ale i filmoví režiséři a spisovatelé, kteří chtějí zachytit drogovou kauzu jako první.

"Nejspíš napíše knihu, natočí se o ní film nebo dokument a dá se očekávat, že se stane celebritou. Média jsou v tomto velice obratná a dokáží udělat celebritu i z člověka, který má za sebou leccos. Jak to ale zužitkuje Tereza, to nedokážu odhadnout," tvrdí Tereza Engelová. Bez pomoci Saif Ul Malúka by se o tom ovšem nedalo ani spekulovat.

Ačkoliv je případ už téměř uzavřený, stále hrozí odovolaní obžaloby, podle novinářky by to ale nemělo ovlivnit propuštění Terezy. "Saif Ul Malúk mi tvrdil, že odvolání je definitivní. I kdyby se celní zpráva odvolala k ústavnímu soudu, který může proběhnout, tak už to neovlivní to, zda se Tereza dostane na svobodu, nebo ne," dodala Engelová.