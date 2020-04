Naděje pro pašeračku Terezu! Pákistán se chystá kvůli pandemii propouštět vězně

Pašeračka je za zdmi pákistánské věznice už dva roky. V lednu 2018 se na mezinárodním letišti v Láhauru pokusila propašovat téměř devět kilo heroinu. Z letiště chtěla odletět do Spojených arabských emirátů a posléze do Irska. Po zadržení celníky byla poslána do vězení a následně byla nepravomocně odsouzena na osm let a osm měsíců.

Bezprostředně po zadržení vytrvale tvrdila, že je nevinná. Kila heroinu jí prý do dvojitého dna kufru někdo nastrčil. O propuštění usiluje celkem marně. Zatím se ničeho nedovolala. Zachránit ji mohla pandemie koronaviru, kdy se pákistánské úřady rozhodly masově propouštět vězně kvůli zamezení šíření.