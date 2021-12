Pašeračka Tereza H. se klepe hrůzou, příští dny rozhodnou o jejím osudu

Zdroj: Profimedia

Pašeračka Tereza H. se radovala ze svého propuštění nejspíš předčasně. Místo odletu domů čeká známá vězeňkyně na další postup celníků, kteří chtějí její kauzu vrátit před soud. Nyní vše záleží na jejich rozhodnutí a hrozí i to, že se pašeračka vrátí zpět za mříže.

Tereza H. se od začátku listopadu těšila na své propuštění, cesta domů se jí ale v posledních dnech komplikuje. Češku zadrželi v roce 2018 na letišti v Láhauru a v jejím kufru našli téměř devět kilo heroinu.

Terezu H. následně odsoudili na osm let a osm měsíců natvrdo a až čtyři roky po vynesení rozsudku se dostala před odvolací soud. Díky právnickému esu Saif Ul Malúkovi se pašeračka konečně dočkala vytoužené svobody, o které snila dlouhé měsíce.

Propuštění Terezy proběhlo v utajení, před věznici Kot Lakhpat pro ni dorazilo auto s černými skly a následně ji odvezl na utajené místo. Pašeračka je v úkrytu z důvodu hrozícího útoku od drogové mafie, proti které vypovídala. Ačkoliv měla během několika dní z místa odjet domů, pobyt v Pákistánu se Tereze opět protahuje a vyhlídky nejsou vůbec růžové.

Pašeračka je bez dokladů, cesta domů je ohrožena

Terezu H. propustili na svobodu 20. listopadu. Podle informací Expresu pak pár nocí Češka přespala v luxusním hotelu a následně se přesunula do hlavního města Islámábádu, kde se o ni starají zaměstnanci ambasády.

Když ale dorazil právník Terezy vyzvednout její osobní věci a pas, narazil na překážku. Celníci po Malúkovi vyžadovali soudní příkaz k vydání pasu, s tím, že bez něj doklady pašeračce odmítají vrátit.

Celní správa navíc zvažuje, že rozhodnutí vrchního soudu napadne u nejvyššího soudu.

Rozhodujících deset dní, Tereza se klepe strachy

Na případné odvolání zbývá aktuálně celníkům posledních deset dní. Pokud by ho celní správa skutečně podala, pro Terezu H. by to znamenalo obnovení celého případu a nesměla by opustit Pákistán.

Zaměstnanci celní správy od začátku nesouhlasí s předčasným propuštěním pašeračky, a proto hodlají situaci převzít do vlastních rukou.

Údajně však panuje u celníků jistá obava, aby soud jejich odvolání nesmetl ze stolu. "Pokud podají odvolání a nejvyšší soud uzná, že je Tereza nevinná, bylo by to pro ně dvojnásobné ponížení," prozradil informátor Expresu. O budoucnosti Terezy H. tak rozhodnou příští dny. Pokud dojde na odvolání celníků, čekají osvobozenou Češku ještě veliké problémy.

Tereza H. zatím zůstává v Pákistánu