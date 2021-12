Pašeračka Tereza trne hrůzou: Je bez pasu a hrozí jí návrat za mříže

Zdroj: Profimedia

Tereze H. se skutečně lepí smůla na paty. Když už se konečně po necelých čtyřech letech dostala ven z vězení a čekala na tajném místě na odlet do rodné země, přišla nečekaná rána pod pás. Místní úřady pašeračce nechtějí vrátit doklady a navíc hodlají celý případ vrátit k Nejvyššímu soudu.

Tereza H. v roce 2018 dostala za pašování bezmála devíti kil heroinu osm let a osm měsíců natvrdo v pákistánském vězení. Čekání na odvolací soud pak trvalo další dva roky a prvního listopadu se Češka konečně dostala na řadu se svou kauzou.

Terezu zastupoval zdarma nejslavnější právník v zemi, Saif Ul Malúk, který přesvědčil soudce o špatně provedeném vyšetřování a pašeračce tím zajistil propustku na svobodu.

Cesta domů ale není zdaleka tak jednoduchá, jak se na první pohled zdálo. Nejdřív trvalo úřadům tři týdny vystavit propouštěcí listinu a nyní odmítají rodačce z Uherského Hradiště vydat cestovní pas.

Vše se komplikuje

Obvykle trvá po rozhodnutí soudu několik dní, než osvobozený vězeň dostane potřebné papíry pro opuštění věznice. V případu Terezy H. to ale úředníkům trvalo tři týdny, než mohla odejít z hrůzného zařízení Kot Lakhpat.

Z důvodu obavy o život pašeračky šla z cely rovnou na utajené místo, kde jí nemohou ublížit drogové gangy, proti kterým vypovídala.

Pobyt v Pákistánu se ale Tereze nebezpečně protahuje. Podle zdroje Blesku se objevily další komplikace. Celní správa s propuštěním Češky vůbec nesouhlasí a chtějí celou situaci dál řešit.

Vrátí se Tereza H. za mříže?

"Rozhodnutí Vrchního soudu bude podle právníka celní správy Aftab Aliho napadeno u Nejvyššího soudu," prozradil informátor znepokojující zprávy výše zmíněnému webu.

Když se navíc snažil advokát Češky vyzvednout její cestovní pas a osobní věci, celníci mu je odmítli vydat. "Sajfúl Malúk šel na celnici pro Terezin pas a další osobní věci. Nebyly mu však vydány," uvedl zdroj s tím, že se prý podle celní správy musí Tereza obrátit na soud. Bez soudního příkazu se ke svým dokladům nedostane a tudíž aktuálně nemůže opustit zemi.

"Případem se může nyní zabývat Nejvyšší soud. Vzhledem k tomu, že se jedná o soudní řízení mezi jiným státem a soukromou osobou, která si nepřeje, aby zastupitelský úřad informoval o jejím případu, nebudeme k němu sdělovat žádné podrobnosti," vysvětlila tisková mluvčí Ministerstva zahraničí Eva Davidová. Pokud by se kauza Terezy H. na popud celníků vrátila před soud, mohlo by jí to velice uškodit. Tereze nyní nezbývá než doufat, že se jejímu právníkovi podaří situaci vyřešit co nejdříve. Jak ale budou soudci postupovat, až se jim případ dostane znovu na stůl, nedokáže nyní nikdo odhadnout.

