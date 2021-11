Pašeračka Tereza míří do Čech: Dostane za čtyři roky v Pákistánu odškodné?

Zdroj: Profimedia

Tereza H. se po čtyřech letech čekání konečně vrací domů. Zadržená Češka na svůj odvolací soud čekala dlouhé měsíce a díky právnickému esu se jí podařilo zvrátit původní rozsudek. Obžaloba údajně nemá dostatek důkazů proti pašeračce, dostane tedy za ztracené roky odškodné od státu?

Terezu H. chytili celníci v roce 2018 na letišti v Lahauru. Tehdy u ní v dvojitém dně kufru nalezli téměř devět kilogramů heroinu. U soudu dostala česká rodačka osm let a osm měsíců natvrdo a proti rozsudku se ihned odvolala.

Na druhé stání pak čekala Tereza téměř dva roky a na začátku týdne se její přání konečně vyplnilo. Soud prozkoumal kauzu pašeračky a zprostil ji viny.

Pro Terezu to znamená jediné, během pár dní se bude moct vrátit do rodné země a jelikož soud uznal její nevinnu, může po státu požadovat za újmu slušné odškodné.

Pašeračce poskytne pomoc ambasáda

Český velvyslanec v Pákistánu Tomáš Smetánka v rozhovoru pro Seznam Zprávy prozradil, kdy Terezu H. propustí z věznice.

"Předpokládám, že po administrativních procedurách, které následovaly po vynesení rozsudku, to bude během tohoto týdne. Její odjezd z Pákistánu, k tomu by mohlo dojít příští týden. To je současný odhad," říká Smetánka, který je se zadrženou Češkou v kontaktu.

"Podařilo se nám s ní dnes spojit prostřednictvím asistenta našeho honorárního konzula, který se jí ptal, zda má zájem, abychom jí poskytli ubytování do té doby, než bude odjíždět. Projevila o to zájem a my jsme připraveni jí to poskytnout," vysvětlil velvyslanec, jaké budou další kroky Terezy H.

Zaslouží si odškodné?

Tereza H. se na svobodu dostala hlavně díky zastoupení proslulého advokáta Saifa Ul Malúka, který jí své služby poskytl zcela zdarma. "Stát se určitě nepodílel na financování právníka. Myslím, že ani paní H. panu Malúkovi neplatila, alespoň zatím. Proč to dělal zdarma, to byste se museli zeptat jeho. My jsme nemuseli vynakládat úsilí, abychom ho přesvědčili. Já sám za sebe musím přiznat, že jsem byl překvapen, jak ochotně se toho ujal. Nebudu spekulovat o tom, čím to bylo dáno," sdělil Tomáš Smetánka.

Podle velvyslance není vyloučené, že Češka bude za čtyři roky ve vězení požadovat od státu odškodné.

"Já myslím, odškodnění napadne každého, kdo to sleduje. Je to moje laická úvaha, ale předpokládám, že by to byl logický krok," uzavřel. Zda bude Tereza H. skutečně požadovat finance za ztrátu let v pákistánské kobce, ukáží až příští týdny.

