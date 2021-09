Pašeračka Tereza opět stane před soudem, vyseká ji z maléru právnické eso?

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková už téměř čtyři roky sedí v pákistánském vězení a odpykává si trest za pašování drog. Nyní čeká odsouzenou Češku zásadní soud, který by jí mohl přinést vytouženou svobodu.

Tereza Hlůšková byla v lednu 2018 zadržena na letišti v Lahauru a celníci v jejím kufru tehdy objevili téměř devět kilogramů heroinu.

Ačkoliv pašeračka od začátku tvrdí, že s drogami neměla nic společného, soud její verzi neuvěřil a poslal ji na osm let a osm měsíců natvrdo do věznice Kot Lakhpat.

Ihned po prvním rozsudku se Hlůšková odvolala, na druhé stání ale zoufale čeká od roku 2019 a přezkoumání jejího případu bylo z různých důvodů opakovaně odloženo.

Hlůšková měla na pašování údajně komplice, Simona H. se ale vězení vyhnula

Před svým zadržením se Tereza Hlůšková dle svědectví kamarádek živila prostitucí. Později se ale nechala zlákat vidinou snadného výdělku a dala se na převážení drog.

"Na Vánoce tam Tereza jednou vzala s sebou Simonu a co je to za náhodu, že Tereza dva roky převážela drogy a procházelo jí to a jednou tam vezme Simonu, která tam udělala problémy, že už tam být nechce. Odjela dříve, drogy převezla, v Londýně si za to vyzvedla 10 tisíc liber a Tereza tam zůstala," prozradila na Instagramu známá Simony H., která měla s Hlůškovou též pašovat.

Po několika letech za mřížemi se ale proslulé pašeračce konečně blýská na lepší časy. Terezu čeká již tento čtvrtek odvolací soud a podle jejího právníka z něj odejde jako volná žena.

Simona H. (vlevo) měla být spolupachatelkou Hlůškové.

Dogar zastupuje Hlůškovou zdarma, ve čtvrtek prý pojede jeho kilentka domů

Asghar Dogar je uznávané právnické eso a před časem nabídl Tereze Hlůškové své služby zcela zdarma.

Známý právník je přesvědčený, že tentokrát se dostane pašeračka na svobodu. U slyšení budou podle informací Blesku dva přední odborníci na drogovou problematiku a proběhne ve čtvrtek v dopoledních hodinách.

Jak nakonec ale případ Hlůškové dopadne a zda Dogar skutečně dokáže nevinu své klientky, to vše se ukáže až po soudu.

Hlůšková kdysi toužila být modelkou, dnes je jejím jediným snem svoboda.