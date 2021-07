Pašeračka Tereza má další problém: Soud brzdí tři právníci, kteří se o ni perou

Tereze Hlůškové, která sedí v pakistánském vězení, se v poslední době moc nedaří. Jednou z jejích posledních nadějí na záchranu nebo alespoň zmírnění trestu je odvolací soud. Protože ale odsouzená dívka neustále mění právní zástupce a soud neví, kdo ji bude zastupovat, další projednávání jejího případu se znovu odložilo. Tentokrát dokonce na neurčito.

Aby mohl soud v Pákistánu případ znovu otevřít, potřebuje vědět, kdo bude Terezu opravdu zastupovat. Podle informací Blesku to tvrdí místní zdroj, který zná tamější poměry. Soud si proto už předvolal zástupce velvyslanectví České republiky, aby zjistil jméno vybraného právníka. Zatím jsou ve hře tři advokáti: Saif ul Malúk, Navíd Básir a Asghar Dogar. Ti všichni totiž měli Terezu obhajovat, což ale vedlo k obrovskému zmatku. Soud chce proto jednoznačně vědět, kdo bude hájit práva české pašeračky.

Advokáta si může vybrat sama

„Soud byl opět odročen, soudci toho dne projednali asi deset případů. Ty zbývající, včetně případu paní Hlůškové, odročili. Advokát avizoval, že bude neprodleně žádat o nový termín," řekla mluvčí zahraničních věcí České republiky Eva Davidová pro deník Blesk. Ten navíc zjistil, že úřad nebude při výběru advokáta na Terezu tlačit. Informoval o tom pan Atini, který je představitelem velvyslanectví. „Tereza si může právníka sama vybrat," řekl Atini soudu. Mladé ženě ovšem poradil, aby využila služeb Saifa ul Malúka, který platí za právnické eso.

Další z možných advokátů, Asghar Dogar napsal Tereze do vězení dopis, ve kterém ji poprosil, aby kontaktovala svého velvyslance a vyřešila situaci tím, že si vybere svého právníka. Pak by už bylo možné informovat vrchní soud, který by se tak konečně dozvěděl jméno zastupujícího. Už před časem zdroje Blesku prozradily, že právě Dogar má obrovský zájem obhajovat heroinovou pašeračku. „Terezin případ je pro něj velmi důležitý, protože je všeobecně známý, a pokud ho prohraje, už nikdo nebude chtít, aby ho obhajoval," sdělil před časem webu blesk.cz pákistánský zpravodaj Alí Aršád.

Teď má šanci na záchranu

Terezu Hlůškovou chytili pákistánští celníci v lednu 2018 na letišti v Láhuru. Dívka, která pochází z Uherského Hradiště, měla v kufru osm a půl kilogramů heroinu, o nichž údajně nevěděla. Tereze teď jde o hodně, protože při odvolacím soudu má šanci na záchranu nebo alespoň na zmírnění trestu.

Podívejte se na jednu z prvních reportáží, která informovala o zadržení Terezy v Pákistánu.

Zdroj: Youtube