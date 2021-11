Tereza H. je stále ve vězení, kdy se dostane na svobodu?

Zdroj: Profimedia

Tereza H. byla před dvěma týdny zproštěna obžaloby za pašování drog a po vystavení potřebných dokumentů měla být propuštěna na svobodu. Zatím ale Češka stále neopustila brány věznice Kot Lakhpat. Dle dostupných informací by se ale měla konečně dočkat příští pondělí.

Tereza H. byla v roce 2018 zadržena za pašování téměř devíti kilogramů heroinu. Tehdy celníci objevili obrovské množství drogy v jejím kufru a rodačka z Uherského Hradiště putovala okamžitě do cely předběžného zadržení.

Soudu se dočkala Tereza až o rok později a dostala osm let a osm měsíců vězení natvrdo. Proti rozsudku se pašeračka ihned odvolala, její případ se ale táhl další dva roky, než se v pondělí 1.11.2021 konečně kauza dostala na stůl místních soudců.

Díky skvělému právníkovi Saif Ul Malúkovi zprostili Terezu H. obvinění a ona tak po čtyřech letech za mřížemi konečně poletí domů. Záležitost s propuštěním měla původně zabrat pouze několik dní, ani dva týdny od vynesení verdiktu ale není Češka na svobodě.

Tereza H. na své propuštění stále čeká

Není to poprvé, co Tereza H. narazila na laxní právní systém v Pákistánu. Její kauza se právě kvůli neustálému odkládání ze strany úřadů táhla několik let a jiné to není ani s propuštěním.

Zatímco běžně trvá vystavit propouštěcí listiny zhruba tři dny, česká pašeračka na ně čeká od 1. listopadu a zatím je nedostala.

Dle informací Blesku se ale schyluje ke dni D a bývalá společnice se po dlouhém čekání konečně vrátí do rodné země na začátku příštího týdne.

Čeká ji třináctihodinový let s přestupy

"Terezino propuštění se očekává příští týden," uvedl zdroj z Pákistánu. Zatím to vypadá, že soud by prý mohl tuto sobotu podepsat příkaz k propuštění zadržované Češky.

"Tereza by se z vězení mohla dostat v pondělí," dodal zdroj.

Cesta domů ale nebude pro Terezu H. jednoduchá. Z Láhauru nelétají totiž žádné přímé spoje. Rodačku z Uherského Hradiště bude čekat minimálně jeden přestup. Z Pákistánu zřejmě poletí směrem na mezinárodní letiště Džinnáh, přelet zabere hodinu a tři čtvrtě. Následně ji čeká šestihodinový let do Istanbulu a odtud další tři hodiny do Prahy. Celá cesta by měla bez zpozdění zabrat zhruba třináct hodin. Tereza H. navíc po příletu musí nastoupit do karantény, jelikož její vakcína proti covidu, kterou dostala ve vězení, není platná za území ČR.

Tereza H. by se měla domů vrátit příští týden