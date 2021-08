Pašeračka Tereza: Snížení trestu a návrat do Čech? Problém je chybějící dohoda!

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková se pomalu smiřuje s tím, že si téměř devítiletý trest v pákistánské věznici odpyká v plné výši. Ačkoliv se zadržená Češka odvolacího soudu zatím nedočkala a smůla se jí lepí na paty, přesto má i důvody k oslavě. Už poněkolikáté, k příležitosti významného pákistánského svátku, snížila vláda Tereze trest o tři měsíce!

Terezu Hlůškovou zadrželi celníci v lednu 2018 na letišti v Láhauru, když v jejím kufru objevili bezmála devět kilogramů čistého heroinu. Za pašování drog dostala Češka osm let a osm měsíců natvrdo a proti rozsudku se ihned odvolala.

Na odvolací soud čeká Tereza už přes dva roky a zatím se ho nedočkala. V minulosti bylo stání odloženo například kvůli nepřítomnosti soudce, covidu, či zmatku kolem právních zástupců Hlůškové.

Nyní čeká pašeračka na nový termín soudu, přesné datum ale zatím nebylo stanoveno. Během čekání obdržela Tereza dobrou zprávu, už poněkolikáté jí byl trest snížen.

Pašeračka se raduje, z trestu už jí vláda odpustila devět měsíců

V Pákistánu je 14. srpen svátkem Dne nezávislosti. K této příležitosti se vláda rozhodla vězňům snížit tresty o tři měsíce. Už dříve byl trest Hlůškové snížen o šest měsíců, celkem už jí tedy bylo odpuštěno devět měsíců.

Tereza se nyní velice upíná na odvolací soud, který ji v příštích týdnech čeká. Jelikož bude pašeračku zastupovat vyhlášený advokát, její šance na propuštění jsou prý vysoké.

"Podle mého zdroje z vězení se Terezin sen o návrat domů brzy splní," řek Blesku jejich pákistánský informátor. Hlůšková se už před časem smířila i s variantou, že si bude muset odsedět celý zbytek trestu, ráda by se ale dostala do české věznice.

Hlůšková chce za každou cenu do české věznice, její vydání ale znemožnuje chybějící dohoda mezi státy

Tereza Hlůšková se chce stůj co stůj co nejdříve dostat do rodné země, proto podala prostřednictvím české ambasády žádost o přesun do Čech.

Zadržená Češka si dobře uvědomuje, že může trvat další týdny i měsíce, než se vůbec dostane před soud a ani to jí nezaručuje svobodu. Styk s rodinou je pro Terezu velice důležitý a to je jedním z důvodů, proč žádost podala.

Šance na vydání Hlůškové jsou ale mizivé. Pákistán totiž nemá s Českou republikou žádnou smlouvu o vydávání vězňů. "Podobný přesun k výkonu trestu do ČR není možný bez česko-pákistánské dohody o vydávání odsouzených osob, která i přes snahu českých orgánů ještě uzavřena nebyla," vysvětlila mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Mariana Wernerová výše zmíněnému webu. Tereze tak nezbývá než vyčkávat a upínat své modlitby, aby se její případ dostal před odvolací soud co nejdříve a hvězdný právník přesvědčil porotu o její nevině. Jak dlouho ale bude muset čekat, to je stále ve hvězdách.

Tereza Hlůšková chtěla být modelkou, skončila ale jako pašeračka.