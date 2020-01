Tereza Hlůšková: Obavy o život! V cele mrzne a jeden lékař na 3500 lidí!

Tereza Hlůšková už druhým rokem čeká na finální rozsudek v Pákistánu, kde ji zadrželi na letišti s téměř devíti kilogramy heroinu v kufru. Tereza však od začátku tvrdí, že je nevinná a stala se obětí spiknutí.

Tamní úřady bohužel verzi nevědomosti pašeračky příliš nevěří a žalobce bude u odvolacího soudu požadovat pro zadrženou Česku mnohem větší trest. Celkem hrozí Hlůškové pětadvacet let až doživotí!

Tuto variantu si ale nechce Tereza připouštět a upíná se na plané naděje, že se nakonec vše v dobré obrátí. Důvodů se radovat měla zatím skutečně pramálo, naopak se celá kauza protahuje, a nevypadá to, že by se mohla dostat domů dřív, než po uplynutí osmi let a osmi měsíců, což byl rozsudek u prvního soudu. To ale není největší problém, se kterým aktuálně Hlůšková bojuje, obává se totiž o své zdraví!