Je rozhodnuto: Pašeračka Tereza H. Pákistán neopustí, jedinou možností je útěk

Zdroj: Profimedia

Tereze H. se celý sen o svobodě začal sypat jako domeček z karet. Ačkoliv byla Češka 1. listopadu osvobozena od trestu, místní celníci kauzu vrátili znovu před soud, což pro pašeračku může znamenat další roky v pákistánském vězení. Celní správa už proti Tereze H. shromáždila nové důkazy a naštvaní úředníci chtějí dosáhnout spravedlnosti.

Kauza Terezy H. nabírá úplně jiný směr, než si osvobozená Češka představovala. Pašeračka strávila čtyři roky v pákistánském vězení poté, co u ní v roce 2018 objevili celníci v kufru 8,8 kilogramů heroinu.

Za obrovské množství drogy dostala Tereza H. osm let a osm měsíců natvrdo, od začátku ale tvrdila, že je nevinná a chtěla to dokázat u odvolacího soudu. Na druhé stání pak čekala rodačka z Uherského Hradiště téměř další dva roky.

Prvního listopadu se díky proslulému advokátovi Saif Ul Malúkovi Tereza konečně dostala před soud, který ji zprostil obvinění a po dalších dvaceti dnech opustila brány věznice. Jenže vše se zkomplikovalo ve chvilce, kdy chtěla zpět své doklady a osobní věci. Celní správa odmítla pašeračce vydat pas a podala námitku proti novému rozsudku. Podle nejnovějších informací se pobyt Češky v Pákistánu může protáhnout na neurčitou dobu.

Celní zpráva chce použít nové důkazy

Pokud nejvyšší soud schválí žádost celní zprávy, Tereza H. si o návratu domů může nechat jen zdát. Podle informací Expresu se navíc celníci vybavili novými důkazy, které hodlají použít proti pašeračce.

"Uvědomují si, že se tímto případem velmi ztrapnili. Pokud by nejvyšší soud také uznal Terezu za nevinnou, bylo by to ještě větší ponížení. Zaměstnanci celní správy proto shromáždili nové důkazy proti Tereze. Chtějí jasně prokázat, že rozhodnutí vrchního soudu o propuštění Terezy H. bylo nezákonné a požadují, aby bylo okamžitě zrušeno," sdělil dobře informovaný zdroj webu.

Češka je aktuálně v hlavním městě Islámábádu, kde se o ni starají zaměstnanci ambasády.

Jedinou možností je útěk

Bez pasu nemůže Tereza H. projít letištní kontrolou, a to i kdyby jí česká ambasáda vystavila náhradní doklady. Přesto prý existuje možnost, jak by se mohla předčasně vrátit domů.

"Umím si představit, že může dojít k opuštění Pákistánu stejným způsobem, jako to v minulosti udělali dva čeští lovci motýlů v Indii. Tedy, že za asistence někoho z Česka, se jim podařilo utéct přes hranice. To je samozřejmě také varianta, ale vůbec netvrdím, že tak někdo přemýšlí," vysvětlil odborník na bezpečnost Andor Šándor webu Extra.

Tereza H. by podle Šándora mohla využít služby ambasády a ukrýt před dalším případným zatčením, nejde ale o nejšťastnější řešení. "Bude tam jako Julian Assange v Londýně třeba pět nebo šest let, než dojde k nějakému řešení. Jistě, na ambasádě to bude lepší než v kriminále, ale není to žádná výhra v tom, že nemůžete vyjít ven, jinak vás hned seberou," dodal generál. Jedno je jisté, bývalá fotomodelka lítá opět v pořádném průšvihu a její šance prožít letošní Vánoce s rodinou se blíží nule.

Tereze H. hrozí, že se bude muset vrátit do vězení