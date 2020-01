Pašeračka Tereza Hlůšková: Zřekla se poslední radosti.

Tereza, která celou situaci absolutně nezvládá nyní čeká, zda se jí podaří z věznice dostat na kauci. Požádal o to její právník, je však ve hvězdách, zda na to soud přistoupí.

Momentálně čeká na verdikt každým dnem, odpočinout si od hrozných podmínek by velmi pomohlo její psychice. Stále je totiž ve vzduchu hrozba, že se jí trest zvedne na 25 let, což by asi nerozdýchala.

Už teď prý trpí sklony k sebevraždě, takže prodloužení trestu by mohlo mít tragické následky. Jak se bude dál situace vyvíjet ukáží příští dny, Šíp pro vás bude samozřejmě vše sledovat.