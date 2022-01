Život pašeračky Terezy: Luxus, drogy, drsná věznice i prostituce

Zdroj: Profimedia

Češka zadržená v Pákistánu za pašování devíti kilogramů kokainu je na dně. Vypadá to, že i přesto, že už je několik týdnů na svobodě, se domů do Čech jen tak nepodívá. Celníci jí odmítají vydat pas a podali stížnost u Nejvyššího soudu. Jaký měla Tereza H. život předtím, než ji v lednu 2018 zavřeli?

Neexistuje snad Čech, který by neznal příběh pohledné blondýnky Terezy H., která byla zadržena v zimě roku 2018 s devíti kilogramy kokainu v Pákistánu. Ty se prý snažila převézt do naší vlasti. Tereza samozřejmě vše odmítla, ale i přesto byla zatčena a uvězněna v jedné z nejdrsnějších věznic v zemi.

Tereza nebyla žádný troškař. Na drogovou pouť se vydala už třikrát předtím. Počtvrté jí to už však nevyšlo.

Na počtvrté už Tereze převoz drog nevyšel

„Poprvé mi dali do kufru tři nějaké sošky, že jsou to dárky. Nevěděla jsem, že tam něco je. Podruhé už jsem to věděla, ale měla to být tráva. Potřetí a počtvrté už mi vyhrožovali. Řekli ale, že to je něco, z čeho se drogy teprve udělají, ne že to je heroin. Ani že je toho tolik,“ tvrdila po zatčení na videích, které unikly na veřejnost.

Kamarádky o Tereze říkají, že to byla milá, hodná, ale dost ztřeštěná dívka, které vůbec nedošlo, co udělala. Podle nich si neuvědomovala, že by mohla skončit ve vězení. Tím se podle nich vysvětluje, proč se při zatýkání smála. Naprosto neuměla vyhodnotit situaci a průšvih, ve kterém se ocitla.

Tereza měla vždy ráda luxus. Pěkné oblečení, auta a bohatí muži, to ji zajímalo. Aby se měla lépe, neštítila se pracovat jako prostitutka ve švýcarské eskortní firmě Schweden Girls. Nepřivydělávala si takto ale sama, stejně na tom byla i její nejlepší kamarádka z Uherského Hradiště Simona H. Ta s ní byla prý dokonce i v Pákistánu, ale v pořádku se na rozdíl od kamarádky vrátila domů.

Tereza se s kamarádkou Simonou živila prostitucí

O tom, že holky měly se službami úspěch, není pochyb. Pamatují si je i někteří zaměstnanci.

„Holky, Simonu i Terezu, znám moc dobře, pracovaly u nás. Simona sem jezdila zhruba dva roky, Tereza o něco kratší dobu,“ řekla Blesku jedna zaměstnankyně.

Místo toho, aby však Simona po své kamarádce truchlila, pomlouvala ji, kde se dalo. Nyní má možná i radost, že se Tereza jen tak z Pákistánu nedostane, protože její propuštění jí udělalo čáru přes rozpočet. Je totiž jasné, že až se Tereza dozví, jak tu o ní mluvila, nenechá to bez odezvy.