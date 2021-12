Pašeračka Tereza zůstává v Pákistánu: Její komplic se přitom prohání na svobodě

Zdroj: Profimedia

Tereza H. se na svátky domů nedostane. Celní správa podala proti rozhodnutí soudu námitku a celá kauza se proto znovu vrací na začátek. Pašeračka byla sice na začátku listopadu osvobozena, tím ale její případ nekončí. Zatímco Tereze hrozí další pobyt za mřížemi, její komplic je dávno venku.

Tereza H. se čtyři roky těšila na své propuštění, vše ale probíhá jinak, než si původně vysnila. Češku zadrželi v roce 2018 na letišti a našli u ní v kufru téměř devět kilo heroinu. Za pašování drog dostala rodačka z Uherského Hradiště osm let a osm měsíců natvrdo.

Po odpykání téměř poloviny trestu se díky právníkovi Saif Ul Malúkovi dostala Tereza na svobodu. Místo vytouženého odletu do rodné země ale byla z věznice převezena na tajné místo, kde je pod neustálým dohledem.

"Dá se předpokládat, že ta opatření jsou nutná, protože se jí taky může chtít někdo pomstít," vysvětlil před časem webu TN.cz europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.

Celníci mají proti pašeračce nové důkazy

Pákistánská celní správa se od začátku netají tím, že s propuštěním Terezy H. nesouhlasí. Advokát Saif Ul Malúk totiž použil u soudu argument, který nepřímo obviňuje právě zaměstnance toho úřadu z možné výměny drog během převozu do laboratoře.

"Nepodařilo se prokázat, že domnělá narkotika byla bezpečně převezena do laboratoře na testování. Není jasné, kdo vzorky do laboratoře přepravil, takže existuje možnost, že byly vyměněny," vysvětlil Expresu Terezin právník.

Naštvaní celníci proto podali námitku vůči rozsudku a odmítli vydat pašeračce pas bez soudního příkazu. Úředníci navíc shromáždili proti ní nové důkazy a chtějí celý případ znovu otevřít. To nejsou pro Terezu H. vůbec dobré zprávy. Než se situace vyřeší, může to trvat další týdny i měsíce a navíc hrozí, že se Češka znovu vrátí do vězení. Bývalé fotomodelce zbývá jediná naděje.

Ani komplice Terezy nechtěli pustit, bude mít stejné štěstí?

Do podobné situace jako Tereza H., se před časem dostal i Shoaib Hafeez Khan, který v kauze figuroval jako údajný komplic pašeračky. Bývalý realitní makléř měl Tereze H. i dalším dívkám shánět ubytování.

I v jeho případě se celní správa proti rozhodnutí soudu odvolala. "Celní správa s odvoláním k nejvyššímu soudu neuspěla. Nejvyšší soud tak definitivně rozhodl o jeho nevině," sdělil Expresu dobře informovaný zdroj z Pákistánu.

Shoaib se vrátil do Velké Británie a žije spokojený život. Zda bude mít ale Tereza H. stejné štěstí jako její společník, to ukáží až příští týdny či měsíce. Cesta za svobodou ale pro českou rodačku rozhodně nebude jednoduchá.

