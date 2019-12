Opět zklamání a pád na dno: Pašeračka Tereza se vytouženého soudu nedočkala!

Neustálé odkládání kauzy snáší Hlůšková velmi špatně. Psychicky je na dně prakticky od začátku svého uvěznění, neustále se opakující zklamání je však pro Terezu doslova mučení.

"Nejvyšší soud v Láhauru zrušil soud, který se měl konat 18. prosince. Zasedání soudu bylo zrušeno kvůli záležitostem úřadu," potvrdil právník bývalé modelky před pár dny Blesku.

Proč se ale soud opět odročil? Není žádný tajemstvím, že žalobce požaduje pro Hlůškovou mnohem vyšší trest, konkrétně pětadvacet let! Je příprava na obvinění důvodem neustálého odkládání případu? Ať byl důvod jakýkoliv, pro Terezu to znamená dalších x měsíců v nejistotě, náhradní datum zatím nedostala, údajně by však její kauza mohla být řešena někdy na jaře. Nekonečné čekání na verdikt a smutné svátky bez rodičů jsou aktuálně pro pašeračku naprosto deprimující. Za svou nevinu ale hodlá bojovat dál, tak uvidíme, jaké překvapení a zvraty přinesou další měsíce…