Film Pasti, pasti, pastičky trýznil diváky i herce: Jeden si odnesl otřes mozku

Zdroj: Bontonfilm

Černá komedie Pasti, pasti, pastičky režisérky Věry Chytilové byla uvedena už před dlouhými 25 lety, ani po čtvrt století ale neztrácí na zábavnosti a diváky láká k televizním obrazovkám dodnes. Samotné natáčení filmu ovšem tak zábavné nebylo. Své o tom ví například Bohdan Tůma, který na place utrpěl ošklivé zranění.

Na svou dobu kontroverzní snímek Pasti, pasti, pastičky vstoupil do českých kin v dubnu roku 1998 a rychle se stal jedním z nejdiskutovanějších českých filmů. Zatímco někteří příběh o dvou mužích, kteří znásilní stopařku a ta se jim následně pomstí kastrací, označovali za zvrácený film, při jehož sledování se jim kroutily prsty na nohou, pro jiné dodnes zůstává jednou z nejzábavnějších českých černých komedií. A zajímavým počinem je i pro samotné tvůrce. I když si někteří z natáčení odnesli újmu.

Naražená kostrč a otřes mozku

Herec a dabér Bohdan Tůma, který se ve filmu Pasti, pasti, pastičky objevil v menší roli bodyguarda, měl při jedné scéně vystřelit na pachatele. Jenže v nemocnici, kde se záběr natáčel, byla velmi kluzká podlaha, a tak došlo ke komplikacím. „Tak jo, šel jsem, vybíhá pachatel, vytáhnu pistoli, zakřičím stůj! Jenomže to bylo trošku jinak. Já jsem se rozeběhl, jak byla vypiglovaná ta chodba, tak jsem hodil takový záda! Ale takový! Asi primář řekl, bude se tady filmovat, z tý chodby se bude moct dát žrát! Já jsem si tak strašně namlátil! Odrazil jsem si kostrč, lokty a ještě jsem měl slabej otřes mozku,” vyprávěl po letech se smíchem Bohdan Tůma v jednom z rozhovorů.

Režisérka byla nadšená

Věra Chytilová, režisérka filmu, sice možná na první dobrou Tůmu litovala, nepovedený záběr se jí ale natolik líbil, že se rozhodla jej ve filmu ponechat. „Ta se mohla zbláznit! A když se podíváte na ten film, ono to tam opravdu je! Běžím tou chodbou, takhle je ta kamera, najednou jsou vidět jen podrážky a zmizím ze záběru. To je autentický, to není nahraný. A pak říkala: ‚Tady odsud ze země budeš střílet!‘ Tak jsem vyndal pistoli, pak se natočil záběr, jak jsem vystřelil. Ona byla proslavená tímhletím, že brala tyhlety záběry, který nebyly nazkoušený, připravený!” pokračoval herec.

Přestože se film setkal s mnoha rozporuplnými reakcemi, stále jde o jeden z nejznámějších českých snímků. Miroslav Donutil za něj dokonce obdržel Českého lva v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon. Málokdo ví, že byla dokonce černá komedie natočena podle skutečné události.

Zdroje: ČSFD.cz, lifee.cz