Pátrání po Tomášovi: Otec konečně promluvil! Byl Tomáše unesen?

Zítra to budou přesně tři týdny, kdy se za záhadných okolností ztratil patnáctiletý Tomáš P. z Brna. Vyšetřování pokračuje, zatím ale bez úspěchu. Podle otce pohřešovaného mohlo jít o únos, svědci ale tvrdí, že mladíka viděli v Kamenici nad Lipou!

Tomáš P. zmizel 14. dubna, kdy se vydal ve společnosti tří kamarádů ven. Domů se ale bohužel nevrátil. Jednoho ze tří chlapců musela převést sanitka do nemocnice, kvůli požití drogy.

Rodiče Tomáše ihned nahlásili jeho ztrátu a do pátrání se zapojila nejen policie, ale i široká veřejnost. Zatím ani jedna z rozsáhlých akcí nevedla k nalezení chlapce.

Kriminalisté opakovaně prohledali místo, kde byl pohřešovaný spatřen naposledy, včetně koryta řeky Svratky a jejího okolí. Po Tomášovi ale jakoby se slehla zem. Nyní vkládají vyšetřovatelé naději do kamerových záběrů, desítky hodin materiálu je ale potřeba důkladně prozkoumat, což zabere nějaký čas.

Otec Tomáše konečně promluvil o drogách!

Rodiče Tomáše se první dny snažili komunikovat s veřejností skrze Facebook, po neustálém napadání komentujících se ale raději stáhli do ústranní. Nyní, po dlouhých dnech ticha, otec pohřešovaného chlapce konečně promluvil.

"Jsme si jistí tím, že pokud by Tomáš chtěl zmizet, tak by to neudělal ten večer. Neměl u sebe mobilní telefon, který ztratil, neměl u sebe ani bundu a klíče od domu. Spoustu věcí tady zanechal," sdělil webu TN.cz.

Pan P. také poprvé prozradil, jakou drogu si Tomáš dal společně s kamarády. "Mělo jít o papírek tripu. Kamarádi byli bohužel taky hodně utlumení, dva došli domů relativně v pořádku, jednoho musela hospitalizovat dětská nemocnice. Pravda je, že byli všichni dva až tři dny úplně mimo. Nemyslím si, že by nám něco tajili, jako rodičům," tvrdí otec ztraceného chlapce. Klíčoví svědci měli být právě zbylí tři chlapci, ti ale říkají, že si z večera nic nepamatují.

"Tomáš mohl být dezorientován, mohl se zranit. Věříme tomu, že pokud nás slyší, nebo má možnost nás sledovat v TV či rádiu, mohl by se ozvat," neztrácí naději.

Šlo v podivné kauze o únos?

Po třech týdnech neúspěšného pátrání otec Tomáše nevylučuje, že mohl být jeho syn unesen. "Zatím nás nikdo nekontaktoval, pokud by ale k tomuto došlo tak prosíme, řekněte vaše požadavky a co po nás chcete, hlavně nám Tomáše vraťte," vyzval případné únosce.

"Tome, prosím, vrať se domů, všichni na tebe čekáme, neměj z ničeho strach, chceme aby si byl doma," poslal pak zoufalý otec vzkaz přímo Tomášovi.

Ve skupině na Facebooku, která se věnuje pátrání po zmizelém chlapci se opakovaně objevila informace, že byl spatřen ve městě Kamenice nad Lipou. "Asi všichni víte o pohřešovaném Tomášovi. 03.05.2021 byl pravděpodobně spatřen v odpoledních hodinách v Kamenici nad Lipou. Měl na sobě šedé kalhoty, hnědo-červený batoh a byl bez bot, i v tomto počasí! Policie v Kamenici žádá občany o zvýšenou pozornost a pokud chlapce zahlédnete, volejte linku 158," vyzývají občané města.

Pomoct při hledání mladíka můžete i vy. Tomáš měří asi 170 centimetrů, má hnědé oči a tmavé krátce střižené vlasy. V době zmizení na sobě měl černé tepláky, mikinu a černobílé tenisky Nike. Pokud máte informace, které by pomohly v pátrání, volejte na linku 158.

Pátrání zatím nepřineslo žádné výsledky.

Zdroj: Youtube