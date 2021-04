Pátrání po Tomášovi: Rodina přestala komunikovat, lidé se dožadují informací!

Tomáš Pospíšil je pohřešovaný již jedenáctý den a ani přes usilovné pátrání policie, hasičů, rodiny i dobrovolníků, se zatím nepodařilo patnáctiletého chlapce objevit. Rodina Tomáše se ozvala naposledy na Facebooku před několika dny, pak ale přestali příbuzní poskytovat informace. Co za tím stojí?

Patnáctiletý Tomáš z Brna byl naposledy viděn ve středu 14. dubna, kdy si vyrazil ven v doprovodu tří kamarádů, domů se ovšem už nevrátil. Jeden z chlapců byl převezen do nemocnice pod vlivem drog a zbylí dva mladíci dorazili v pořádku ke svým rodinám, po Tomášovi se ale slehla zem.

Jediné, co se zatím podařilo nalézt je Tomášův batoh, mobilní telefon, bunda a jedna bota. Zdrcená rodina se zoufale snaží ztraceného syna najít a zapojují skrze Facebook co nejvíce dobrovolníků ochotných pomoct při pátrání.

Ani snížení hladiny řeky Svratky a její následné probádání nepřineslo žádné nové stopy. O den později ještě vyrazili dobrovolníci prohledat znovu oboru Holedná. "Bohužel ani dnešní den nepřinesl nic nového. Toma se nám najít nepodařilo. V tuto chvíli nemáme žádná konkrétní místa, kde hledat. To ale neznamená, že přestaneme. Znovu vám všem děkujeme. Poslední týden nám ukázal, že je spousta úžasných lidí, kteří jsou ochotni pomoci. Dávejte na sebe pozor, buďte se svými rodinami. Tomova rodina," ozvali se naposledy příbuzní Tomáše na sociální síti, pak přestali komunikovat.

Otevřený profil se dostal mimo kontrolu, lidé napadají zoufalou rodinu Tomáše

Profil Tomášova bratra Davida měl sloužit rodině komunikovat s veřejností, poslední dny se ale komentáře zcela vymkly kontrole. Místo aby lidé vyjádřili soucit, začali ze zmizení chlapce podezírat jeho vlastní příbuzné!

"Kdybyste byla tak milující a fungující rodina, jak se zde všude prezentuje, napadlo by Vás jako první to, když se Vám ztratí dítě, že utekl a bojí se domů? To byla totiž první myšlenka jeho otce, když poskytl druhý den rozhovor do médií a vyzval syna, aby se nebál vrátit domů. Věřím, že klučina se v noci zalekl houkaček sanitky a PČR, v opojeni drog zazmatkoval a snažil se utéct. (Bunda mohla být odložena když si dávali drogu, zbytek mohl ztratit při zbrklém útěku). Ano, opět říkám, že vím, pod který profil to píšu a pokud se mýlím v tom, že v té rodině není vše tak, jak se prezentuje, tak nemám pak i problém se osobně do očí rodině omluvit. Jen jako matka nedokáži koukat, jak se tu nejspíš dělá z tisíců lidí blbce," neberou si komentující žádné servítky.

"Je divné, že jeho matka nemluvila a mluvil jeho otčím! Který prý toho kluka mlátil," píší lidé různé divoké teorie. Bohužel útočných komentářů směrem k rodičům Tomáše stále přibývá a to nejspíš jeden z důvodů, proč se rozhodli přestat sdílet informace o pátrání.

Stovky lidí se dožadují nových zpráv, hledá se ještě Tomáš?

"Rodina se tři dny neozvala, takže Tomáš se už nehledá?", "Také čekám nějaké info, je to už opravdu zvláštní!", "Něco nového, proč nejsou žádné nové informace," "Zburcovali veřejnost a lidé čekají na informace, je to přirozené," dožadují se netrpělivě desítky jedinců nového posunu v kauze.

Někteří dokonce spekulují, zda už náhodou rodina neobdržela nové zprávy, které zatím tají. "Bohužel nic nového… Mam takový pocit, že už se něco ví, když takhle dlouho nikdo nereagoval," přibývají ve vlákně komentářů různé teorie.

Naštěstí přišlo rodině Tomáše i spoustu podpůrných a milých slov a mnoho lidí nabádá ostatní, aby přestali na příbuzné pohřešovaného útočit. "Profil Davida třetí den nepodává info. Pravděpodobně je k tomu důvod. Myslím si, že by bylo dobré, aby všichni tady zatáhli za brzdu a věnovali se svým rodinám," píše například jeden z rozumnějších diskutujících. Nenávistné komentáře skutečně ničemu v této situaci nepřispívají a není divu, že se rodiče Tomáše po nechutných útocích raději odmlčeli. Nezbývá než doufat, že se chlapce nakonec podaří najít živého a zdravého.

Tomáše se zatím přes usilovné pátrání nepodařilo najít.

Zdroj: Youtube