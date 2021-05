Smutný konec celého pátrání po Tomášovi? Policie ve Svratce vylovila tělo!

Dnes to jsou přesně tři týdny, kdy zmizel patnáctiletý Tomáš P. z Brna. V úterý odpoledne policejní potápěči vytáhli z řeky Svratky tělo, zatím ale kriminalisté o spojitosti s případem pohřešovaného mladíka nechtějí komentovat.

Tomáš byl naposledy spatřen ve středu 14. dubna. Tehdy si patnáctiletý mladík vyrazil v doprovodu tří kamarádů ven, jejich večírek se ale zvrtl.

Otec pohřešovaného později potvrdil, že chlapci byli pod vlivem návykové látky. "Mělo jít o papírek tripu. Kamarádi byli bohužel taky hodně utlumení, dva došli domů relativně v pořádku, jednoho musela hospitalizovat dětská nemocnice. Pravda je, že byli všichni dva až tři dny úplně mimo. Nemyslím si, že by nám něco tajili, jako rodičům," řekl webu TN.cz.

"Jsme si jistí tím, že pokud by Tomáš chtěl zmizet, tak by to neudělal ten večer. Neměl u sebe mobilní telefon, který ztratil, neměl u sebe ani bundu a klíče od domu. Spoustu věcí tady zanechal," dodal zoufalý tatínek Tomáše. Ten dokonce poslal vzkaz i pro případné únosce. "Zatím nás nikdo nekontaktoval, pokud by ale k tomuto došlo tak prosíme, řekněte vaše požadavky a co po nás chcete, hlavně nám Tomáše vraťte."

Tělo mohlo být zachycené o větvě

Jakmile rodiče Tomáše nahlásili jeho zmizení, rozjela se rozsáhlá pátrací akce, do které se zapojili nejen policisté, ale také široká veřejnost.

Aby kriminalisté měli jistotu, že se chlapec neutopil, nechali snížit hladinu řeky Svratky, kterou následně pečlivě prohledali, Tomáše ale neobjevili. O to více šokovala veřejnost včerejší zpráva o nálezu neznámého těla.

"Je možné, že tělo vyplavalo poté, kdy sportovci pádly zčeřili vodu. V tom místě jsou nánosy, které se střídají s tůněmi, které jsou hluboké i šest metrů," řekla Blesku zkušená kanoistka Olga, která řeku detailně zná. "Ve vodě jsou napadané i větve, pokud se tělo zachytilo pod nimi, bylo takřka nemožné jej najít," tvrdí sportovkyně.

Policie o těle v řece mlčí, rodina Tomáše smazala Facebook

Tělo našli potápěči v tůni pod autobusovou zastávkou Veslařská, naproti tenisovým kurtům. Upozornili je na ně kanoisté. Zatím policie odmítá sdělit, zda se jedná o pohřešovaného Tomáše.

"Nyní provádíme identifikační úkony. S největší pravděpodobností bychom ve středu mohli vědět, o koho se jedná," řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Na tělo plovoucí na hladině Svratky u Veslařské ulice upozornili před třetí odpoledne na tísňové lince 158 svědci. "Tělo se policejním potápěčům podařilo dostat na břeh zhruba hodinu od oznámení," doplnil Vala.

"Tělo je obalené blátem a nějakou dobu ve vodě bylo. Určit, zda jde o muže, nebo ženu, nebylo na první pohled možné," zmínil očitý svědek.

Po vylovení neznámého těla rodina smazala veškeré facebookové příspěvky týkajících se Tomáše a tak nyní všichni s napětím očekávají, jaké informace dnes policie poskytne.

Při hledání před dvěma týdny policie žádné tělo nenašla.