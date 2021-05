Pohřešovaný Tomáš: Brno se ptá, zda se zapletl s drogovým gangem?

Tomáš z Brna už je pohřešovaný dva týdny, lidé se ale neustále snaží objevit jakoukoliv stopu vedoucí k nalezení chlapce. Velice zajímavé informace přináší veřejně dostupný profil Tomášova bratra, kde lidé vedou velice zajímavé teorie o zmizení nezletilého. Někteří jedinci naznačují, že se Tomáš zapletl s velice nebezpečnou partou!

Patnáctiletý Tomáš P. zmizel ve středu 14. dubna. Mladík vyrazil ven se třemi kamarády, domů se ale bohužel nevrátil. Rodina ihned zmizení syna nahlásila a začalo rozsáhlé pátrání v oblasti, kde byl chlapec naposledy spatřen.

Ani usilovná snaha hasičů, policie i veřejnosti zatím nepřinesla žádné nové stopy a Tomáš je stále nezvěstný.

Na Facebookovém profilu bratra pohřešovaného ale stále častěji lidé naráží na jednu velice zajímavou, ale temnou teorii o zmizení Tomáše. Údajně se mohl zaplést s vlivným drogovým kartelem!

Rodina se stáhla, nikdo neví, kde Tomáše dál hledat

Média, policie i rodina Tomáše už téměř týden neposkytují k případu žádné informace. To samozřejmě vzbuzuje velikou zvědavost veřejnosti a hlavně těch, kteří se snažili příbuzným pohřešovaného s pátráním pomoct.

V komentářích na Facebooku se ale ozvalo již několik svědků, kteří jsou si jistí, že se s Tomášem někde setkali. Policie ale podobných hlášení dostává desítky denně a vše prověřit není zrovna nejjednodušší úkol.

Co je ale velice zajímavé, podle hlasů lidu se Tomáš zapletl s nesprávnými lidmi, jeden z jeho tří kamarádů údajně pochází z velmi podezřelé rodiny.

Kdo je tajemný pan C.? Celá rodina zapletená v prodeji drog?

"Prosím Vás, kdo je ten pan C. a kam zmizel ten komentář o něm?" ptá se paní Martina sledující kauzu zmizelého Tomáše. "Pan C. je jeden ze tří chlapců, kteří Tomáše viděli naposledy," dostalo se zvědavé ženě rychlé odpovědi.

Kamarád pohřešovaného Tomáše má být dle tvrzení lidí v diskuzi v Brně známý dýler a do prodeje drog byl zatažen vlastní rodinou! "Psalo se o rodině C., že jedou v drogách (dýlerství). Jak otec, bratr, tak on. Bratr prý sedí," ozývají se lidé, podle kterých je mladík v Brně "známá firma". "Máte pravdu, ať řekne rodina, kdo u nich "dýluje," i když je to známo. Jak k tomu kluk přišel a že v tom jede už rok a půl," přitakává další osoba v komentářích.

"Čemu se divíte, že se tady objeví někdo, kdo Tomáše nebo C. zná, vždyť už by to bylo potřeba… Taky by se mohlo vše konečně pohnout. Věřím tomu, že je spousta lidí, kteří něco ví, ale bojí se a popravdě se ani nedivím…" naznačuje jedna z obyvatelek Brna, že skutečně rodinu C. zná a není sama.





"Ale nejsou všemocní. To, že mají kontakty a podplacené policajty neznamená, že si budou moci dovolovat a umlčovat patnáctileté chlapce, kterým prodávají fet. Doufala jsem, že takto mediální kauza tomu pomůže a přistřihne jim křídla, ale opět se ukazuje, že prostě stačí poslat obálku, nebo pár gramů na vyšší místa a vše je vyřízeno," přidala dalším temnou zkušenost s rodinou C. jedna ze sledujících.

Je ale pravděpodobné, že pokud jsou slova těchto svědků pravdivá, jistě se tím už zabývá policie. V kauze ale ještě nejspíš můžeme očekávat veliké zvraty. Nezbývá než doufat ve šťastný konec.

Minulý týden hledali Tomáše v okolí řeky Svratky, bohužel bez výsledku.