Patrasová má zkroceného manžela jen pro sebe: Málem mě to přivedlo do hrobu

Felix Slováček po sedmi letech ukončil svůj románek s malířkou Lucií Gelemovou a bolavé srdíčko léčí v náruči své manželky Dagmar Patrasové. Saxofonista sice návrat vylučoval, nyní ale lidově řečeno seká latinu a svou trpělivou ženu opěvuje. Zpěvačka přiznala, že je nyní ráda, že nepodala žádost o rozvod, i když to měla několikrát v plánu.

Felix Slováček před sedmi lety šokoval veřejnost svým přiznáním k mileneckému poměru s o čtyřicet let mladší výtvarnicí Lucií Gelemovou. Hudebník do té doby žil ve spokojeném manželství s Dagmar Patrasovou, se kterou má dvě děti.

Zpěvačka se svého manžela nechtěla vzdát a proto dlouhé roky trpěla jeho vztah s Gelemovou, i když mnohokrát dala najevo, jak ji chování Slováčka ubližuje.

Trpělivost se nakonec Patrasové skutečně vyplatila, jelikož se Slováček po fiasku s milenkou vrátil domů a konečně oceňuje kvality své manželky.

Dáda je báječná, úžasná a nad věcí

"Dáda je báječná, úžasná, odpustila mi a je nad věcí. Velmi si toho vážím," prohlásil Felix Slováček na adresu své manželky v rozhovoru pro Blesk.

Ačkoliv už Dagmar Patrasová hodila staré křivdy za hlavu, poznámku na adresu manželovy exmilenky si neodpustila. "Říkala jsem mu hned, jak to dopadne, že je to ukázková zlatokopka. Nevěřil. Teď uvěřil," svěřila se Patrasová stejnému webu a Slováček s ní souhlasil.

"Ve všem měla Dáda pravdu. Moc se jí za vše omlouvám. Vím, jak jsem jí ublížil," kaje se muzikant, který si uvědomil, že pro Gelemovou fungoval hlavně jako bankomat a dohazovač kontaktů.

Dvakrát jsem se chtěla rozvádět, málem mě to přivedlo do hrobu

"Dvakrát jsem se chtěla rozvádět, jednou jsem žádost o rozvod dokonce podala. Pak ji stáhla, protože jsem si uvědomila, že manžel nebude neustále tím jelenem v říji," přiznala Blesku Dagmar Patrasová, která má z návratu manžela velikou radost.

Sedmiletý románek Slováčka s Gelemovou ovšem stál zpěvačku pořádné nervy. "Málem mě to přivedlo do hrobu. Snad se blýská na lepší časy. Moc si to přeju," věří Dáda v lepší zítřky a stejně je na tom i Felix.

Manželé věří, že se jim podaří vztah slepit a už na tom intenzivně pracují. "Chtěli jsme k moři, už jsme to ale nestihli zařídit. Možná pojedeme za dětmi na chalupu," prozradila Patrasová.