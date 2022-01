Dáda Patrasová a Felix Slováček jako dvě hrdličky: Návštěvy ložnice a svatba

Zdroj: Profimedia

Dagmar Patrasová a Felix Slováček po letech odloučení opět tokají jako zamlada. Zpěvačka se pochlubila, že ji manžel opět navštěvuje v ložnici a navíc se chystají obnovit svůj manželský slib.

Felix Slováček po nevydařeném mileneckém vztahu s o čtyřicet let mladší výtvarnicí Lucií Gelemovou našel útěchu v náruči své věrné a milující manželky Dagmar Patrasové.

Ačkoliv hudebník zprvu rozhlašoval, že se žádný návrat nekoná, nakonec to vypadá na happyend. Felix a Dáda spolu tráví každou volnou chvilku a dokonce už se společně několikrát vydali do společnosti, kde se chovali jako zamilované hrdličky.

Patrasová už podle všeho hodila všechny staré křivdy za hlavu a návratu svého muže si náležitě užívá.

Nikdy jsme se nerozešli, byla v tom sekta

Felix Slováček žil se svou milenkou Lucií Gelemovou sedm let, podle Patrasové ale nešlo o lásku, nýbrž o pobláznění pod vlivem sekty!

"My jsme se nikdy nerozešli, pořád jsme manželé a Felix se z našeho domu nikdy neodstěhoval. Ale trvalo několik týdnů, kdy si mě Felix předcházel a ujišťoval mě, že už je z toho poblouznění venku. Ona v tom byla sekta a podivná magie, nebylo to tak, že by se zamiloval do údajné milenky. Beru to tak, že byl poblouzněný a nemohl se z toho dostat," sdělila zpěvačka Blesku.

Saxofonista nyní chce své ženě dokázat, že návrat bere skutečně vážně, a proto prý chystají s Patrasovou obnovení manželského slibu. "Manžel to vymyslel. Já jsem se k tomu nevyjádřila," pochlubila se Dáda super.cz s tím, že si nechává čas na rozmyšlenou.

Patrasová znovu pustila Slováčka do své ložnice

Kromě chystané veselky se u Slováčkových odehrála i další zásadní změna. Felix totiž po dlouhé době získal přístup do ložnice Dagmar.

"Není žádným tajemstvím, že máme léta oddělené ložnice, ale manžel tu moji opět pravidelně a velmi často navštěvuje. Vše je tak, jak má být. Postupně si zvykám na to, že jsem opět šťastná a spokojená," odkryla zpěvačka zmíněnému webu intimní detaily vztahu se Slováčkem.

Veřejné zpovědi Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka už ovšem nemůže vystát jejich dcera Anička Slováčková, která už s mediální komedií rodičů nechce mít nic společného. "Už z nich opravdu nemůžu. Rozhodla jsem se od nich veřejně distancovat a k ničemu se nebudu vyjadřovat. Oni si vůbec neuvědomují, jak nás to s Felixem (bratr Anička pozn. redakce) poškozuje," tvrdí Slováčková, které už evidentně přetekl pohár trpělivosti.

Anička tvrdí, že ji chování rodičů poškozuje